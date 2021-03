Polícia desmonta esquema de 'Disque Drogas' em Juiz de Fora

As drogas estavam em poder um único traficante que foi preso (foto: PCMG)

Uma grande quantidade de drogas sintéticas foi apreendida pela Polícia Civil em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. Um suspeito, que era investigado por fornecer narcóticos na modalidade conhecida como “disque drogas”.



Segundo o delegado Rafael Gomes, o suspeito comercializava o material, que tem alto valor de venda, por meio de aplicativos de mensagens. “Apuramos que a droga chegava à residência dele de outras localidades por serviços de entrega.”

“Tal esquema era muito bem organizado, e o suspeito mandava via aplicativo de mensagens uma espécie de cardápio com as substâncias que possuía para comercialização”, conta o delegado.

As investigações indicam que o foco do negócio ilegal era a distribuição de drogas sintéticas com alto valor de revenda. “Para se ter uma ideia, um grama da droga conhecida como MD era comercializado por R$ 150”, afirma o delegado Gomes.