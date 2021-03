COVID-19: Campo Belo vai colocar barreiras durante feriado antecipado em SP

Campo Belo quer conter avanço da COVID-19 durante feriado de São Paulo (foto: Ascom/divulgação)

A Prefeitura de, no Sul de Minas, decidiu adotar medidas maiscontra adurante o feriadoem. Carros com placas de outro Estado, vans e excursões não poderão entrar no município a partir desta sexta-feira (26/3). Ano lago de Furnas também ficará suspensa

De acordo com a prefeitura, um novo decreto com as restrições será publicado nesta quarta-feira (24/3). Mas o prefeito, Alisson de Assis Carvalho adiantou que as barreiras serão colocadas para restringir a entrada de pessoas de outro Estado na cidade.

“A barreira foi repensada, porque no ano passado, quando aconteceu a mesma situação, que São Paulo adiantou os feriados, Campo Belo estava há 48 dias sem um caso do novo coronavírus. Depois do feriado, a coisa desandou”, afirma prefeito.

Nas últimas 48 horas, Campo Belo registrou 154 casos novos de COVID-19. A cidade está na onda roxa do Programa Minas Consciente e soma 6.764 pessoas infectadas pelo novo coronavírus, sendo 74 mortes confirmadas pela doença.

“A Santa Casa ampliou mais 5 leitos de UTI COVID-19 e já estão todos ocupados”, completa.

Segundo a prefeitura, as barreiras vão ser colocadas na próxima sexta-feira (26/3) e vão seguir até o dia 2 de abril. “No ano passado, no começo da pandemia, a prefeitura recebeu denúncias de moradores que pegaram parentes de outros estados na rodovia e entraram com essas pessoas na cidade. Este ano, a fiscalização está mais intensa”, diz assessoria de imprensa.

Além das barreiras, a prefeitura vai restringir a entrada de vans e excursões na cidade. A balsa no lago de Furnas, que liga Campo Belo a Nepomuceno, também ficará suspensa nesse período.