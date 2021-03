Hospital Municipal de Pedro Leopoldo abre mais 10 leitos para COVID-19

Para o secretário de Saúde, é mais seguro manter os pacientes no Hospital Municipal Francisco Gonçalves, porque o oxigênio medicinal é canalizado e há uma previsão estadual da falta desse insumo em cilindro (foto: Prefeitura de Pedro Leopoldo/Divulgação )

Após o Hospital Municipal Francisco Gonçalves passar o final de semana no sufoco com a taxa de ocupação de leitos de enfermaria exclusivos para COVID-19 em 100%, no domingo (21/3), a Secretaria de Saúde de Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, vai abrir mais 10 leitos para desafogar a rede SUS de atendimento na cidade.

Agora, o Hospital Municipal ficará ao todo com 30 leitos de enfermaria, sendo quatro de urgência. Além disso, a partir de sexta-feira (26/3), o pronto-atendimento do Bairro Lagoa Santo Antônio começa a funcionar aos finais de semana, de sexta-feira a domingo, de 7h a 0h.

“O objetivo é desafogar o hospital com os casos leves e cobrir o funcionamento dos 16 ESF’s que funcionam de segunda a sexta-feira”, afirma Néri.

As portas de entrada de pacientes com COVID-19 em Pedro Leopoldo são nos dois pronto-atendimentos, o Central, que fica junto ao Hospital Municipal Francisco Gonçalves, e o da Região Norte, no Bairro Lagoa São Antônio. Os dois bairros são os que têm maiores números registrados de pessoas infectadas pela COVID-19, no Centro, com 692 casos e no Lagoa Santo Antônio, com 383 registros.

No boletim epidemiológico desta terça-feira (23/3), 72 novos casos foram registrados, totalizando 3176 e uma morte confirmada, somando 54 pessoas que perderam a vida pela doença na cidade. Três mortes estão sob investigação.

Sobre outras possibilidades de atendimento aos pacientes com COVID-19, segundo a Secretaria de Saúde, os casos que precisam de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), a cidade conta com a Central de Leitos de Belo Horizonte e os casos mais graves são transferidos para a capital.

A Secretaria de Saúde esclarece que o CIAS João Indiano foi adquirido na gestão passada, no final do mandato para também atender os casos menos graves de COVID-19, mas a gestão atual verificou as reais condições e identificou que o espaço necessita de muitas adaptações para que possa funcionar, e pela urgência do momento, optou por ampliar leitos no Hospital já existente.

“Estrategicamente, é mais ágil que adequar tudo o que precisa ser adequado no outro espaço. Além disso, como no Hospital o oxigênio é canalizado e há uma previsão estadual da falta desse insumo em cilindro, consideramos mais seguro manter os pacientes no Hospital Municipal."