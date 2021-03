Sem vagas em hospitais, UPA é o destino de pacientes críticos de COVID-19

Entrada da UPA Centro-Sul, onde muitos pacientes estão se internando e aguardam vagas em hospitais (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press)

Jéssica tenta uma vaga em hospital para o marido de 43 anos internado na UPA Centro-Sul, com a ajuda da mãe Jucimar (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press)

Volume de pessoas na recepção da UPA Centro-Sul foi o maior das últimas duas semanas (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press)

Charles Oliveira acompanha o tratamento da avó, que foi intubada nesta terça-feira (23/3) (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press)

O desespero de parentes de pacientes graves de COVID-19 tentando vagas em hospitais lotados se tornou um drama nas Unidades de Pronto-Atendimento (UPA) de Belo Horizonte. Com o colapso do sistema hospitalar provocado pela pandemia, essas unidades passaram a servir de internação e não apenas como uma passagem até a transferência para a UTI de um hospital.Na região hospitalar, onde o maior número de instituições e pacientes do novo coronavírus estão internados, a UPA Centro-Sul, que abriga o Centro Especializado em COVID-19 (Cecovid), agora recebe até mesmo pacientes de outras UPAs, que não encontram mais vagas em hospitais.Mesmo com recursos, plano de saúde e dispostos a bancar a internação, a família do tatuador André Luiz Santos Lopes, de 43 anos, ainda não conseguiu uma vaga para ele em um hospital. Intubado desde segunda-feira (22/3), o tatuador saiu da UPA Nordeste e foi levado diretamente para a UPA Centro-Sul."Temos amigos que são médicos, que trabalham em hospitais, ofereci até para pagar pela transferência, mas nem dinheiro consegue vagas em Belo Horizonte mais. Estamos nos sentindo impotentes e desesperados, sabendo que em um hospital ele teria um tratamento melhor do que em uma UPA", afirma a sogra do tatuador, a empresária Jucimar Amorim Pereira, de 54.Durante esta semana, a reportagem docircula pela região hospitalar para relatar o colapso médico de dentro da área com mais pacientes da capital mineira. A manhã desta terça-feira foi quando se viu a maior concentração de pessoas buscando atendimento ou notícias de internos na UPA Centro-Sul, concentrando 46 pessoas indo e vindo pela recepção - o movimento dos outros dias era de 15 a 20 pessoas.Um grande número de pessoas estava aflito, com os telefones grudados na orelha, tentando conseguir uma vaga para os parentes internados ou suplicando por ajuda para o paciente. "Antes, a gente não sabia se ia ver a pessoa. Agora, a gente só quer que tenha o melhor tratamento, pode até ser longe. Isso a gente resolve depois", disse uma senhora visivelmente abalada, que não se identificou.A prefeitura identificou a procura pelas UPAs e classifica o atendimento de pessoas com os sintomas da COVID-19 como preferencial, com adaptações que seguem sendo feitas até sexta-feira (26/3) no sistema, tendo anunciado a ampliação de 14 leitos para esses pacientes.A rapidez com que as pessoas estão sendo internadas também assusta e colabora para abarrotar o sistema de saúde. No caso do tatuador, foram apenas 10 dias. "A gente não imaginava que o André estava contaminado pelo coronavírus. Levamos ele para o médico particular duas vezes, porque ele se queixava de dores nas costas. O médico disse que era apenas dor na coluna mesmo, mas pediu o exame para COVID-19 na última consulta. Aí o teste veio positivo. Em 10 dias, ele estava intubado", conta a mulher de André Luiz, a autônoma Jenifer Bianca Amorim Pereira, de 31.De acordo com a família, na madrugada de segunda-feira ele precisou ser intubado. "O André começou a se sentir mal. Parou de se alimentar nos últimos dias. Teve febre persistente e quando começou a ter falta de ar, chamamos o Samu, que o socorreu com rapidez. Mas até agora ele está em uma UPA, precisamos transferi-lo o mais rápido possivel", disse a mulher do tatuador.O colapso do sistema causa sentimentos contrastantes. Enquanto algumas pessoas lutam para encontrar vagas UTI para pacientes intubados, a dor e a angústia não são menores para os que conseguem. "Estava acompanhando a situação da minha avó no tratamento contra a COVID-19 e ela estava indo bem. Até que hoje (23/3), ela precisou de ventilação mecânica e está internada. Foi uma piora, reduz as chances dela de 60% para 40%, mas estou confiante de que ela vai sair dessa", disse o auxiliar de farmácia Charles Júnior Vieira Oliveira, de 22 anos.Charles acompanha o tratamento da sua avó, Hilda Vieira de Aguiar Oliveira, de 70 anos, desde que ela foi internada no hospital do Ipsemg. "Enquanto a pessoa está acordada, sendo tratada, a gente sabe que ela luta, conta para os médicos como está se sentindo, onde tem dor. São informações muito importantes. Infelizmente, quando a pessoa é intubada e sedada, se torna 100% refém de uma máquina", lamenta o auxiliar de farmácia.Segundo ele, a família está afastada desde o início do isolamento mais duro em BH, mas um primo pequeno acabou apresentando sintomas, depois um tio e uma tia grávida testaram positivo. "Todos tiveram apenas sintomas mais leves, mas a minha avó, por ter problemas respiratórios, acabou tendo um quadro pior. Tenho certeza de que ela vai sair dessa e voltar para a nossa casa", espera o neto.

