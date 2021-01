Cabeleireira assassinada em Alpercata pode ter sido vítima de emboscada

A cabeleireira Michelle Inácia, 37 anos, que foi atraída até Alpercata, cidade vizinha de Governador Valadares. Em Alpercata ele foi assassinada com um tiro no peito (foto: Redes Sociais/Reprodução)





O crime aconteceu na Rua José Acácio Bento, que dá acesso ao Bairro Alvorada, em Alpercata. A Polícia Militar informou que Michelle foi socorrida por uma ambulância de Alpercata, depois de ser alvejada com um tiro no peito.





LEIA MAIS 22:03 - 27/01/2021 Zema diz que MG vai produzir vacinas contra COVID-19, mas não dá previsão

19:41 - 27/01/2021 COVID-19: Governador Valadares ultrapassa as 500 mortes pela doença

20:54 - 27/01/2021 Zema: novo Minas Consciente 'não é flexibilização, é modernização'



O motorista da ambulância contou aos policiais que viu um furo no peito de Michele e pensou que o ferimento tivesse sido causado pela manete da motocicleta que a cabeleireira pilotava no momento quem caiu ao solo, na rua José Acácio Bento. Ao ser socorrida, ela não sabia que havia levado um tiro. Michelle estava consciente quando foi levada ao Hospital Municipal de Governador Valadares, embora não soubesse dizer a origem do ferimento.O motorista da ambulância contou aos policiais que viu um furo no peito de Michele e pensou que o ferimento tivesse sido causado pela manete da motocicleta que a cabeleireira pilotava no momento quem caiu ao solo, na rua José Acácio Bento.





A cabeleireira também contou ao motorista da ambulância que saiu de Governador Valadares para atender uma cliente, em Alpercata, mas ao chegar naquela cidade, não estava encontrando o endereço indicado por essa cliente.





No Hospital Municipal, a equipe médica que atendeu Michelle constatou que ela havia sido baleada no peito. Michelle morreu durante esse atendimento.





Nas investigações iniciais, os policiais militares descobriram que a Michelle havia posto fim a um relacionamento que tinha com outra mulher, que foi encontrada pela polícia. No celular da ex-companheira de Michelle, os policiais encontraram as mensagens que Michelle trocou com a suposta cliente de Alpercata, fato que reforça a tese de que ela pode ter sido atraída aquela cidade para ser assassinada.





A ex-companheira de Michele, de 27 anos de idade, e o irmão dessa ex-companheira, foram levados até a Delegacia da Polícia Civil, em Valadares, onde prestaram depoimento, negando a autoria do disparo que matou Michele. As investigações sobre o crime prosseguem.

de Governador Valadares suspeita que a, de 37 anos, tenha sidopara sercom um tiro do peito, no fim de tarde desta quarta-feira (28/1), em, cidade distante 17 quilômetros de Valadares.