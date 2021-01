Zema diz que MG vai produzir vacinas contra COVID-19, mas não dá previsão

Zema garante que Minas começará a produzir vacinas contra COVID-19, mas não deu previsão (foto: YE AUNG THU / AFP) COVID-19 no Brasil, Minas Gerais ainda não tem previsão para fabricar os imunizantes. É o que disse o governador Romeu Zema (Novo) nesta quarta-feira (27/01). De acordo com Zema, a prioridade no momento é agilizar o recebimento de imunizantes, mas garantiu que Minas ainda vai produzir as próprias substâncias. Enquanto os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro foram credenciados para produzir vacinas contra ano Brasil,É o que disse o governador(Novo) nesta quarta-feira (27/01). De acordo com Zema, a prioridade no momento é agilizar o recebimento de imunizantes, mas garantiu que Minas ainda vai produzir as próprias substâncias.









“Nossa prioridade neste momento é agilizar o processo de vacinação, agilizar o recebimento de mais vacinas pelo Brasil e pelo estado, porque adaptar uma unidade produtiva não é algo que você faz de um dia para o outro, e que a Funed hoje está com toda capacidade dela ocupada produzindo a vacina da meningite C. Então não seria possível você tirar essa produção, porque vamos corrigir um problema e criar outro. Mas eu quero deixar claro aqui que Minas vai ter a vacina contra a COVID-19, sim”, disse Zema, em entrevista à Rádio 98FM.





Como o Brasil tem duas unidades de produção de vacinas contra a COVID-19, a prioridade de Minas, de acordo com Zema, é agilizar o recebimento de doses da CoronaVac e da AstraZeneca. Ao todo, o estado já recebeu três remessas de imunizantes: a primeira de 577.480 doses, a segunda com 190.500 doses e a terceira com 87.600 doses. Para o governador, o principal problema do país está na aquisição de insumos.