COVID-19: Governador Valadares ultrapassa as 500 mortes pela doença

O Hospital Municipal de Governador Valadares é um dos que atendem os pacientes COVID-19 com tratamento pelo SUS (foto: Tim Filho/Especial para o EM)









Em Governador Valadares, 231 pessoas que testaram positivo para a COVID-19 estão em isolamento domiciliar. Outras 33 estão internadas em leitos de UTI e 41 estão nos leitos das alas dos hospitais que tratam a doença.





Há também 58 mortes que precisam ser confirmadas, se foram ou não causadas pelo novo coronavírus. A confirmação é demorada porque o material coletado destas pessoas que morreram é enviado à Fundação Ezequiel Dias (Funed), em Belo Horizonte, para análise.





A ocupação de leitos UTI COVID-19 SUS, no Hospital Municipal e no Hospital Bom Samaritano, apresentou índice de 69% de ocupação no boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta quarta.



Nos hospitais particulares, a ocupação continua com o índice de 100%.

