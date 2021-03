COVID-19: mais três pessoas morrem esperando vaga de UTI em Minas

A UPA atenderá apenas pacientes com COVID-19 a partir das 19h desta terça-feira (23/3) (foto: Divulgação/Prefeitura de Formiga)

Mais três pessoas morreram vítimas da, nesta terça-feira (23/3), à espera de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Depois de um paciente falecer em Governador valadares na semana passada por falta de vaga, agora o fato ocorreu em Formiga, região Centro-Oeste de Minas Gerais.As três vítimas da COVID-19 estavamna sala vermelha da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) aguardando vagas. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação da prefeitura de Formiga.

de ocupação das UTIsbateu 160% nessa segunda-feira (22/3). A situação é a mais crítica desde o início da pandemia do novo coronavírus . Todas as 10 vagas disponíveis no município – referência da microrregião – estão ocupadas. Até segunda-feira (22/03), seis pessoas aguardavam transferência e três não suportaram a espera.

Entre as vítimas estão uma mulher de 55 anos, diabética, e duas idosas – uma de 88 anos, que tinha doença respiratória, e outra de 69 anos, hipertensa.

Antes mesmo do colapso do sistema, o alerta foi feito pelo secretário de Saúde Leandro Pimentel. Sem citar um número, na última quinta-feira (18/03) ele disse que vários pacientes, moradores de Formiga, já foram transferidos para outros municípios para o tratamento contra a doença.



Entretanto, a escassez de leitos tem dificultado a busca por vagas.

A cidade é referência para outros sete municípios e uma população que chega quase ao dobro da dela, totalizando 123 mil habitantes. São referenciados por Formiga, Bambuí, Córrego Danta, Córrego Fundo, Iguatama, Medeiros, Tapiraí e Pains.

Ampliação de leitos em Formiga

Para tentar aliviar, o município ampliou os leitos de enfermaria. Formiga conta hoje com 64 vagas clínicas para tratamento da COVID-19, sendo 34 da Santa Casa e 30 no hospital de campanha, que começou a funcionar nesta segunda-feira (22/03). Destes, 59 estão ocupados.

A alta demanda forçou uma nova adaptação. “Vamos transformar toda a nossa estrutura da UPA para paciente com COVID. Com essa mudança, a partir de hoje (23/3), todos os atendimentos direcionados para a UPA, dor cabeça, fratura, serão atendidos no Santa Marta”, informou o secretário.

Os pacientes que estavam no Hospital Santa Marta, montado inicialmente para atender COVID-19, foram transferidos para o Hospital de Campanha, no ginásio Vicentão.

"Essa medida foi necessária devido ao agravamento da situação epidemiológica no município", informou a Secretaria de Saúde.

Março tem sido o pior mês desde o início da pandemia em Formiga. Até segunda-feira (22/3), foram registrados 1.757 novos casos da doença, número bem maior que todos os casos juntos registrados em janeiro e fevereiro (1.373).



Este mês, 29 pessoas perderam a vida em decorrência de complicações do novo coronavírus. Nos dois primeiros meses do ano foram 29 óbitos por causa da doença.

Ao todo, Formiga contabiliza 5.230 casos confirmados da COVID-19, e 89 mortes em decorrência da doença.

Lista de espera

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, por meio da Regional de Saúde de Divinópolis, informou que até nesta segunda (22/03) a ocupação de leitos de UTI na macrorregião Oeste atingiu 97,3% (144 leitos) de ocupação.

Os leitos de enfermaria COVID-19, estava com 99,6% (252) de ocupação.

Aguardavam na fila por um leito de UTI 62 pessoas. Outras 84, por um leito de enfermaria.

