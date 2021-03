COVID: Hospital de campanha atinge ocupação máxima em Divinópolis

Hospital de Campanha foi instalado no estacionamento da UPA de Divinópolis (foto: Divulgação/Prefeitura de Divinópolis)

da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de, no Centro-Oeste de Minas Gerais, entrou em colapso nesta sexta-feira (12/3). Todos os leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e daestão ocupados com pacientes confirmados ou com suspeitas de COVID-19.

A cidade atingiu os piores indicadores de ocupação hospitalar em um dia desde o início da pandemia. Com 100% de ocupação, a prefeitura informou que a unidade fechou as portas para recebimento de pacientes de outras localidades por falta de estrutura física.



Dos 25 leitos de UTI, quatro estão ocupados com pacientes de Divinópolis – 16% do total.

O mesmo acontece na enfermaria. No setor clínico adulto, de 12 leitos, cinco estão com pessoas de Divinópolis, correspondendo a 42% do total.Na enfermaria, a ocupação é de três leitos de moradores locais, ou seja, 37% dos oito leitos do setor.

“A Prefeitura de Divinópolis informa que os entes envolvidos, municípios e regulação estadual estão cientes e tomando providências emergenciais para o cenário atual”, informou em nota.

O município está classificado na onda vermelha do programa Minas Consciente pela segunda semana consecutiva. Nesta quinta-feira (11/3), o prefeito Gleidson Azevedo e a vice Janete Aparecida, ambos do PSC, gravaram um vídeo alertando sobre a ocupação de leitos e pedindo para a população evitar festas e viagens nos próximos dias.



O alerta também foi feito dias antes pelo secretário de Saúde, Alan Rodrigo Silva.

Novo decreto

No final do dia, a administração divulgou detalhes do novo decreto que será publicado na segunda-feira (15/3).



Além de reforçar as medidas já em vigor, ele altera o horário de funcionamento do comércio, passando para o período das 10h às 19h.



Entre as mudanças, também está a ampliação do distanciamento de 10m² entre as pessoas nos estabelecimentos comerciais.

O documento recomenda a adoção do trabalho sob regime domiciliar – home office – pelas empresas privadas onde houver compatibilidade, como atividades meramente administrativas.



“Devendo-se, neste caso, garantir o provimento adequado referente à estrutura de trabalho para seu colaborador”, informou.



Som ambiente e música ao vivo também estão proibidos nos bares e restaurantes.

Ocupação hospitalar

Divinópolis atingiu 71,2% de ocupação hospitalar COVID-19, considerando a rede pública e privada.



Além do hospital de campanha, o Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD) é o único conveniado ao Sistema Único de Saúde (SUS). Ele tem 11 leitos de UTI ainda disponíveis na unidade e 15 na enfermaria, segundo o boletim da Secretaria Municipal de Saúde (SUS).



A unidade recebe pacientes de toda a macrorregião Oeste composta por 43 municípios.

Já na rede suplementar, das 44 vagas de UTI, 27 estão ocupadas. Dos 71 leitos clínicos, 50 estão com pacientes.

Os leitos “não COVID” também estão à beira do colapso. Eles atingiram 98,1% de ocupação. Pelo SUS, restam apenas dois dos 20 disponíveis para UTI.



Na saúde suplementar a situação é ainda mais grave, com 103,1% de ocupação, ou seja, há déficit de uma vaga. Hoje, há 32 leitos instalados.

Divinópolis tem 43.352 casos notificados suspeitos de COVID-19. 7.392 dos testados foram confirmados e 1.955 descartados São 6.608 pacientes que se recuperaram e outros 170 perderam a vida em decorrência da doença.

*Amanda Quintiliano especial para o EM

