COVID: Formiga lota leitos extras e diz que vai transferir pacientes

Os 15 leitos extras abertos para tratar pacientes com COVID-19 em Formiga, região Centro-Oeste de Minas Gerais, no início deste mês, estão lotados. Nesta quinta-feira (11/03), o secretário de Saúde, Leandro Pimentel, gravou um vídeo alertando a população e fazendo um apelo para que as pessoas permaneçam em casa.

Com taxa de ocupação de 100% em todos os setores, ele diz que quem precisar de internação a partir de agora será transferido para outros municípios.



“A macrorregião Oeste, que é a região a qual nós pertencemos, tem pouco mais de seis leitos disponíveis para receber nossos pacientes. Faço um apelo para a nossa população para que fique em casa, que mantenha as medidas de isolamento e distanciamento social porque, a partir de agora, aqueles que precisarem de internação terão que ser transferidos para outros municípios”, alertou.

As transferências são feitas via regulação do SUS-Fácil e não há como precisar, antecipadamente, para qual cidade o paciente será levado.

Todos os 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Formiga estavam ocupados nesta quinta-feira (11/03), assim como os 34 leitos clínicos. Os 15 citados pelo secretário foram abertos emergencialmente para aliviar o esgotamento do sistema. Eles foram instalados no hospital de retaguarda, Santa Marta.

Hospital de campanha em Formiga deve ficar pronto em 15 dias

Outra alternativa encontrada pela Secretaria de Saúde para dar um alívio ao sistema foi a instalação de um hospital de campanha. A estrutura especial ficará no Ginásio Vicentão e a previsão para a conclusão da montagem é de, aproximadamente, 15 dias.

Ele será destinado ao atendimento inicial, triagem e observação dos pacientes testados positivos para COVID-19, devido ao aumento no fluxo da tenda de triagem que funciona junto com o hospital de retaguarda.

“Estamos preparados para, se preciso, aumentar o número de leitos de observação, visto que o espaço é amplo”, ressaltou o secretário.



O valor estimado para a montagem e manutenção é de, aproximadamente, R$ 15 mil mensais. Com a ampliação do efetivo e a compra de insumos, este valor poderá chegar a R$30 mil.

Números da pandemia em Formiga

Formiga contabiliza 23.209 notificações suspeitas do novo coronavírus. Sendo 4.458 casos confirmados e 18.455 descartados. A COVID-19 matou 71 pessoas na cidade e outras sete mortes estão em investigação.

*Amanda Quintiliano especial para o EM

O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

