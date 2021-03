COVID-19: Carmo da Mata restringe funcionamento de serviços essenciais

Secretária de Saúde de Carmo da Mata, Elisangela Neto diz que o momento é de ansiedade e que estão trabalhando no escuro (foto: Divulgação/Prefeitura de Carmo da Mata)

Parte dos serviços essenciais não poderá funcionar em, região Centro-Oeste de Minas Gerais, neste final de semana. A medida integra o novo decreto publicado nessa quarta-feira (10/03) para tentar conter o avanço da COVID-19.O município, de pouco mais de 11,5 mil habitantes, contabiliza 279 casos confirmados da doença e cinco mortes.

Sem nenhum hospital, as restrições seguem a mesma linha do decreto publicado na vizinha Oliveira, onde o sistema já está à beira do colapso.



“Somos referenciados para Oliveira, que neste momento está com 100% dos leitos de UTI ocupados e 100% da enfermaria”, explicou a secretária de Saúde, Elisangela Neto. A cidade referência tem apenas uma única unidade hospitalar. São 10 leitos de UTI e outros 22 clínicos.

Sem vagas, os pacientes são transferidos, conforme definido pela regulação do SUS-Fácil. Segundo a secretária, não há como prever para qual região e município eles serão levados. Em alguns casos, a transferência é feita para, a 55 km.

Sem soluções imediatas, o momento é tratado com ansiedade pela secretária. “Estamos trabalhando no escuro. Isso porque nunca passamos por uma pandemia dessas, com muitas mortes. E todos os dias nós temos de trabalhar com um cenário diferente, pois a situação muda muito rápido, principalmente por não conhecermos a doença e suas mutações ainda”, disse.

A alternativa defendida por ela para reverter o cenário é a vacinação. Até lá, a saída é reforçar a prevenção. “[Novos leitos] ajudariam, mas o principal é trabalhar na prevenção. Mais importante do que isso é que as pessoas não adoeçam”, observou.

Alguns serviços essenciais só poderão funcionar por delivery

Supermercados, padarias, açougues, sacolões e distribuidoras de gás, até então considerados essenciais pelo programa Minas Consciente, o qual a cidade integra, poderão funcionar apenas na modalidade de delivery, a partir das 18h desta sexta-feira (12/03) até segunda-feira (15/03).

Casas de materiais de construção e autopeças, que também aparecem como essenciais no programa estadual, poderão abrir apenas para serviços internos e entrega, entre às 8h desta sexta-feira (12/03) até às 6h de segunda-feira (15/03).

Poderão abrir normalmente as farmácias, postos de combustíveis, hotéis e pousadas. Clínicas veterinárias, Pet Shops e fornecedores de produtos para a saúde animal também poderão funcionar sem restrições de horário.

Cultos religiosos suspensos no fim de semana

A venda e consumo de bebidas alcoólicas, presencial e delivery, estão proibidos a partir das 18h desta quinta-feira (11/03) até às 6h de segunda-feira (15/03). Bares, lanchonetes, pizzarias e restaurantes só poderão funcionar por meio de entregas.

O comércio, com vestuário, papelaria, serviços de informática, óticas, poderão funcionar apenas para serviços internos ou na modalidade delivery. A restrição é para o período das 8h desta sexta-feira (12/03) até às 6h de segunda (15/03).



Salões de beleza, barbearias, clínicas de estéticas não poderão abrir a partir das 6h desta sexta (12/03) até às 6h de segunda (15/03). Salões de festas estão proibidos de funcionar a partir de hoje (11/03) até a próxima segunda.

Cultos e missas só poderão ser realizados até às 18h da sexta-feira (12/03). No sábado e no domingo, os encontros religiosos ficam suspensos. A Feira de Produtores Rurais também está suspensa.

Mesmo com restrições mais severas, a secretária de Saúde não descarta a implantação da onda roxa.



“Principalmente porque os municípios ao nosso redor estão caminhando para a onda roxa e isso, com certeza, nos atingirá”, comentou.



Para ela, a união entre os municípios próximos para a adoção de medidas pode ajudar a minimizar o cenário, tido como o pior desde o início da pandemia.



“Precisamos trabalhar com parcerias, pois o que acontece em uma cidade reflete nas outras devido à circulação de pessoas. Então, os municípios precisam trabalhar em conjunto na prevenção, tratamento, na forma de contágio para que caminhemos bem”, finalizou.

*Amanda Quintiliano especial para o EM

O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19 Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.

