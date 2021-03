Mesmo com mais leitos de UTI, taxa de ocupação volta a subir em Sete Lagoas

Em Sete Lagoas, lojas vão fechar até as 18h para que funcionários possam chegar em casa antes das 20h (foto: Gabriel Felice/Especial para o EM)

Mesmo após o anúncio da reabertura de cinco leitos de UTI próprios para COVID-19 na UPA Dr. Juvenal Paiva, em Sete Lagoas, na Região Central do estado, a cidade permanece com 100% de ocupação dos leitos. Isso porque foram registradas 12 novas internações nas últimas 24 horas.





Nesta terça-feira (9/3) começam a valer as medidas mais restritivas na cidade, com toque de recolher das 20h às 5h. Nessa faixa de horário, bares, restaurantes e lanchonetes só poderão funcionar por meio de delivery. Antes das 20h é permitido o atendimento presencial, mas sem qualquer tipo de apresentação ao vivo.









Até o dia 15, até mesmo as celebrações religiosas deverão ser encerradas até as 19h30, com capacidade máxima de 30% dos templos e igrejas.



Já as feiras livres não foram proibidas, desde que mantenham o distanciamento social e as práticas de higienização. A proibição está apenas no consumo de alimentos e bebidas nas barracas.





O acesso turístico ao complexo da Serra de Santa Helena também será fechado no período entre 20h e 5h.



Os estabelecimentos que desrespeitarem as regras terão o alvará suspenso por 10 dias na primeira reincidência e até o fim da pandemia se for flagrado infringindo as normas novamente.





Antiquários, lojas de brinquedos, produtos esportivos, floriculturas, colchoarias, armarinhos, papelarias, livrarias, mobiliadoras, lojas de tecido e cortinas, e de iluminação irão funcionar das 8h às 16h.





Já agências de viagem, joalherias, lojas de calçados e de bijuterias, além de artesanatos poderão abrir às 10h e fechar às 18h.





Dados epidemiológicos

De acordo com o mais recente boletim epidemiológico municipal, emitido nesta terça-feira, Sete Lagoas registrou mais 150 casos positivos de COVID-19 nas últimas 24 horas, sendo 80 mulheres e 70 homens, elevando o total para 11.593 casos confirmados desde o início da pandemia.





A cidade registrou mais um óbito em decorrência da doença. Com isso, 199 pessoas já morreram devido ao novo coronavírus na cidade. Outros 100 pacientes estão internados por causas respiratórias, 50 em UTI e 50 em enfermaria.





Entre os internados em UTI, 34 são de Sete Lagoas, dois de Paraopeba, dois de Inhaúma, dois de Prudente de Morais, dois de Cordisburgo e os demais de Pompéu, Papagaios, Caetanópolis, Abaeté, Paineiras, Cachoeira da Prata, Capim Branco e Funilândia.





Imunização





A vacinação contra a COVID-19 será retomada nesta quarta-feira (10/3). Assim, os idosos a partir de 80 anos que não foram vacinados na semana passada receberão a primeira dose do imunizante no estacionamento do Unifemm (entrada pela Rua Pedra Grande) e no Ginásio Coberto Dr. Márcio Paulino (Praça da Feirinha), de 8h30 às 17h.



Idosos a partir de 86 anos vacinados com a Coronavac receberão a segunda dose no estacionamento do Shopping Sete Lagoas, das 13h às 18h (acesso permitido até as 17h).





Até a sexta-feira passada (5), receberam a primeira dose da vacina em Sete Lagoas 9.803 pessoas. Deste total, 5.413 foram aplicadas em profissionais de saúde e 4.390 em idosos.



A segunda dose já foi aplicada em 4.892 pessoas, sendo 1.229 idosos e 3.663 profissionais de saúde.