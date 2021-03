COVID-19: Contagem restringe comércio, mas não declara toque de recolher

(foto: Contagem suspenderá funcionamento de diversas atividades a partir desta quarta, mas não decide por toque de recolher)

A partir desta quarta-feira (10/3), bares, lanchonetes e restaurantes de Contagem, na Grande BH, só poderão funcionar em sistema de delivery durante o dia. Os alimentos deverão estar devidamente embalados para consumo fora do estabelecimento. Essa é uma das medidas expressas no novo decreto, publicado nesta terça pela Prefeitura, para conter o avanço da transmissão da COVID-19 e que terá validade até 31 de março.





Academias, clínicas de estética, salões de beleza e barbearias estão com as atividades suspensas neste período. Assim como cinemas, teatros, parques de diversão, feiras, boates, shoppings e centros comerciais, que não poderão abrir as portas.





Não há ainda definição sobre horário de restrição de circulação de pessoas, o que tem sido chamado de toque de recolher. A Prefeitura de Contagem aguarda a adoção da medida pelas demais cidades da Região Metropolitana, conforme decidido nessa segunda-feira (08/03), em reunião da Associação dos Municípios da Região Metropolitana (Granbel), para aderir à proposta.





Para a prefeita de Contagem e vice-presidente da Granbel, Marília Campos, se a medida do toque de recolher não for tomada de forma conjunta, ela perde sua eficácia. A normativa deixou de fora os cultos religiosos, que poderão ser realizados respeitando as medidas protetivas.





Treinos e jogos profissionais de campeonatos oficiais podem ser realizados na cidade desde que sem a presença de público e após o teste negativo para COVID-19 de todos os atletas e comissão técnica.





A Prefeitura também proibiu, de forma integral, a utilização de toda a região da orla da Lagoa Várzea das Flores para encontros, reuniões de família e a prática de esportes náuticos, com exceção do acesso de embarcações oficiais.





Para Campos é preciso implementar ações mais enérgicas para impedir que Contagem atinja 100% de ocupação dos leitos de UTI para COVID-19, como já acontece em várias cidades próximas, como Ribeirão das Neves e Sete Lagoas.





De acordo com o boletim epidemiológico municipal mais recente, emitido nesta segunda-feira (8), Contagem tem 93% dos leitos de UTI próprios para pacientes com coronavírus já ocupados e 79% dos leitos de enfermaria. Até o momento, 20.980 pessoas foram confirmadas com a doença, com 747 óbitos.