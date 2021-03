Aumento de COVID-19 entre crianças liga o alerta em Conselheiro Lafaiete

Hospital de campanha montado em Conselheiro Lafaiete (foto: Lafaiete Agora/Divulgação)

Além da, o município de Conselheiro Lafaiete (129,6 mil habitantes), na Região Central de Minas Gerais, enfrenta odos casos da9 entreA secretária de Saúde do município, Rita de Kássia Melo, considera a situação “muito preocupante” e faz um alerta aos pais sobre a necessidade de mais cuidados preventivos com os filhos.

De acordo com a secretária Rita de Kássia Melo, desde o início da pandemia, foram registrados 92 casos de contaminação de crianças de 0 a 9 anos pelo novo coronavírus em Conselheiro Lafaiete.



Três crianças precisaram de internação para tratar a doença respiratória. Não houve registro de mortes nessa faixa etária no município.





No total, são, até agora são 5.950 casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus e 71 mortes provocadas pela doença.

Rita de Kássia Melo afirma que, nos últimos dois meses, houve grande aumento de contaminação por COVID-19, mas que o quadro entre as crianças gera apreensão, merecendo maior atenção dos pais: "Na verdade, o aumento dos casos é preocupante em todas as faixas etárias. Mas, (o aumento) entre as crianças, é muito preocupante".

“Os pais precisam redobrar os cuidados os filhos, orientar o uso correto de máscara e zelar para limpeza de todo ambiente da casa”, recomenda Rita de Kássia, que é enfermeira.



Ela também lembra que os pais devem adotar medidas preventivas como levar as mãos antes de tocar nas crianças ao chegarem em casa.

A secretária de Saúde ressalta que foram divulgadas informações que indicam que as crianças, ao serem contaminadas pelo coronavírus, têm menos chances de complicações. Porém, ela lembra que há registros de crianças internadas diante do agravamento da doença, inclusive com a necessidade do encaminhamento para Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Superlotação de hospitais

Assim como outros municípios do interior de Minas, Conselheiro Lafaitefe enfrenta a superlotação dos leitos de UTI nos hospitais devido ao avanço da pandemia.



Atualmente,de acordo com a Secretaria de Saúde municipal, a taxa de ocupação de leitos de UTI é de 96,30%.



A prefeitura montou um hospital de campanha para amenizar a situação.



A Região Central de Minas está na onda vermelha do Plano Minas Consciente do governo estadual.