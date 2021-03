COVID-19: Ipatinga volta a registrar fila de espera por leitos de UTI

A vacinação dos idosos prossegue em Ipatinga e em Governador Valadares. Este idoso foi imunizado hoje em uma Unidade Básica de Saúde da periferia de Valadares (foto: Leonardo Morais/PMGV)





O superintendente regional de Saúde do Vale do Aço, Ernany de Oliveira Duque Junior, voltou a alertar a população regional sobre a necessidade de obedecer as medidas de enfrentamento da COVID-19.









Em Governador Valadares, o boletim epidemiológico registrou seis mortes por COVID-19, sendo duas nas últimas 24 horas e quatro que ocorreram em meses anteriores, porém confirmadas nesta terça-feira. A taxa de ocupação dos leitos de UTI do SUS para COVID-19 baixou de 74%, registrados na segunda-feira (08/3), para 72%, índice desta terça-feira.





São 42 leitos ocupados no Hospital Municipal e Hospital Bom Samaritano, com 31 pacientes de Governador Valadares e 11 de outros municípios da macrorregião. Nos hospitais particulares, a ocupação permanece nos 100%.





Vacinação em alto astral em Valadares

Na manhã desta terça-feira, os vacinadores da Secretaria Municipal de Saúde de Governador Valadares foram a cinco bairros da periferia e fizeram a vacinação de idosos com idade acima de 83 anos. O clima foi de alto astral, com os idosos comemorando a imunização.





E todos aprovaram a ida dos vacinadores às UBS desses bairros. Nas primeiras etapas, os idosos eram vacinados dentro dos carros, no sistema drive thru. Quem não tinha carro ficava excluído do processo. Mas quando os vacinadores chegaram às UBS da periferia, foi uma alegria só.

voltou a registrar fila de espera por vaga em leitos de UTI do SUS para COVID-19. O boletim epidemiológico desta terça-feira (09/3), divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, registrou ocupação de 102% nas UTIs.Mais trêsforam registradas, sendo uma nas últimas 24 horas e duas em dias anteriores, e que aguardavam resultados de exames para comprovar o óbito por COVID-19.