COVID-19: Vale do Aço enfrenta possibilidade real de colapso nos hospitais

O superintendente regional de saúde no Vale do Aço, Ernani Duque, durante reunião com o presidente da Câmara de Timóteo, Luiz Perdigão (foto: Câmara de Timóteo/Divulgação )





O superintendente disse que a região do Vale do Aço vive um momento muito crítico da pandemia do novo coronavírus, e que foi à Câmara pedir apoio às ações que precisam ser tomadas nos municípios do Vale do Aço, "para que possamos salvar o máximo de vidas”.









O combate à pandemia nesse período crítico, de acordo com Ernani Duque, passa por uma ação efetiva na contenção do avanço no número de infectados, diminuindo ao máximo a circulação das pessoas pelas ruas.





“É preciso proibir as aglomerações em bares, festas, salões de festas, praças e outros locais públicos para que consigamos reduzir a ocupação dos hospitais e o número de óbitos”, alertou.





Sobre o impacto do retorno das aulas no formato presencial nos números de contágio da doença, Duque disse que a Superintendência Regional da Saúde não teve, até o momento, nenhuma comprovação se houve ou não reflexo.





Sobre as vacinas, Ernani Duque informou que há possibilidades de receber uma grande quantidade dos imunizantes em março, para que, nas próximas semanas, seja iniciada a etapa de vacinação das pessoas com menos de 70 anos de idade.





O vereador Luiz Perdigão considerou oportuna a visita de Ernani Duque e disse que a Câmara de Timóteo também vai tomar algumas medidas para tentar diminuir o avanço do novo coronavírus.





“Nós vamos restringir o acesso do público externo aos prédios da Câmara e todos os atendimentos serão feitos via telefone e WhatsApp. É importante frisar que a Câmara vai continuar funcionando, vamos trabalhar internamente, de forma que os cidadãos não sejam prejudicados em seus atendimentos. Ao limitar o número de pessoas circulando em nossas dependências, estamos zelando pela vida de todos”, disse.

A possibilidade real de esgotamento dos leitos UTI COVID-19 nos próximos dias, em todo o, levou o Superintendente Regional de Saúde, Ernani Duque, a pedir apoio à Câmara Municipal de Timóteo. Ele se reuniu com o presidente do Legislativo, vereador Luiz Perdigão, na segunda-feira (08/03).