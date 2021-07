Araxá vacina pessoas com 44 anos contra COVID e cobra mais doses do governo

Araxá aguarda novas doses da vacina para continuar imunização (foto: Prefeitura de Araxá/Divulgação) COVID-19 até a próxima segunda-feira (19/7). Essa é a promessa da prefeitura de Araxá, no Triângulo Mineiro, que ainda cobra mais doses do governo estadual para manter a Toda a população da cidade com 44 anos imunizada contraaté a próxima segunda-feira (19/7). Essa é a promessa da prefeitura de, no Triângulo Mineiro, que ainda cobra mais doses do governo estadual para manter a campanha de vacinação





O Governo de Minas Gerais foi procurado pela reportagem para repercutir a crítica do gestor municipal. Tão logo a demanda seja respondida, esta reportagem será atualizada.

Segundo Robson, a vacinação só não está mais avançada na cidade-natal do governador de Minas, Romeu Zema, por causa do envio de "poucas doses ao município".

Atualmente, a cidade garante que tem imunizantes para avançar até os 44 anos de idade, além de aplicar as segundas doses em quem já tinha o agendamento feito.

O prefeito de Araxá se reuniu com Zema nessa terça-feira (13/7). Na ocasião, o gestor estadual garantiu o repasse de R$ 1,5 milhão para a construção de UTI Neonatal no município.

Veja o calendário (e endereços) de vacinação em Araxá

Quinta-feira (15/7)

SESC Araxá (R. Dr. Edmar Cunha, 150 - Vila Santa Terezinha)

- Pessoas de 46 até 59 anos sem doenças crônicas

- Trabalhadores da indústria e construção civil entre 46 e 59 anos

Horário de atendimento: das 8h às 16h

Documentos necessários: cópia de CPF, RG, comprovante de residência, cartão do SUS (se tiver). No caso dos trabalhadores, cópia da carteira de trabalho ou crachá funcional, ou contracheque com documento de identidade.

UNISA (Travessa Piauí, 35 - São Geraldo)

- Mulheres que deram à luz em até 45 dias e aquelas que estão amamentando crianças com até seis meses de idade

- Grávidas com ou sem doenças crônicas

- 1ª dose para grupos prioritários que ainda não tenham se vacinado

- 2ª dose para idosos de 65 a 67 anos e demais grupos (de acordo com cartão de vacina)

Horário de atendimento: das 8h às 16h

Documentos necessários: cópia de CPF, RG, comprovante de residência, cartão do SUS (se tiver). Quem deu à luz ou está amamentando deve levar a certidão de nascimento ou cartão do bebê. Já as grávidas, o cartão de pré-natal. Demais grupos prioritários devem levar os comprovantes respectivos, e quem for tomar a segunda dose, deve levar o cartão de vacina.

Expominas (Av. Tancredo Neves, 30 - Vila Silveria)

- 2ª dose para idosos de 65 a 67 anos, em esquema drive thru