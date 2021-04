Discordância com atual gestão: secretária de Saúde de Araxá pede exoneração

Diane Dutra pediu exoneração da chefia da Secretária de Saúde de Araxá e quem assume a pasta interinamente é a enfermeira Lorena de Pinho Magalhães (foto: Natália Fernandes)

Incompatibilidade de gestão é um dos motivos do pedido de exoneração por parte da secretária de Saúde de Araxá, Diane Dutra, na manhã desta quinta-feira (1º/4), por meio de ofício enviado à prefeitura municipal. No final da tarde desta quinta, foi anunciado oficialmente o nome da enfermeira Lorena de Pinho Magalhães para assumir interinamente a pasta.

Após três anos à frente da Secretária de Saúde de Araxá, a administradora, com especializações nas áreas pública e hospitalar, afirmou que durante esse período trabalhou com muita ética e profissionalismo, além de dedicação integral. Mas que, por motivos pessoais, novos projetos e incompatibilidade de gestão, ela decidiu deixar o cargo.

A reportagem questionou Diane Dutra para explicar melhor sobre essa questão de sua discordância com a atual gestão da prefeitura de Araxá, mas ela preferiu não entrar em detalhes.

Sobre quais são seus novos projetos, ela também preferiu não citá-los, por enquanto. “Primeiro vou descansar, porque estou há mais de um ano, 24 horas ligada nessa pandemia, e depois partirei para outros desafios profissionais”, declarou.

Diane Dutra estava no cargo de secretária de Saúde de Araxá desde 2018, quando o prefeito era Aracely de Paula, sendo que em 2021 foi convidada a permanecer no cargo durante a gestão do prefeito Robson Magela.

Sem explicar os motivos de sua saída, a Prefeitura de Araxá agradeceu a secretária de Saúde e anunciou o nome da interina.

Por meio de nota, a Prefeitura de Araxá agradeceu à ex-secretária pelo empenho e dedicação prestados em prol da saúde pública do município.

“A Administração Municipal aproveita a oportunidade para anunciar que a enfermeira Lorena de Pinho Magalhães assume interinamente a Secretaria Municipal de Saúde. }





Lorena é servidora pública há 11 anos, coordenou a Unidade de Saúde Referência no Combate à COVID-19 (Unisul), e possui experiência na gestão de Unidades Básicas de Saúde do município, equipes da Estratégia de Saúde da Família (PSF), Serviço de Epidemiologia, dentre outras áreas do serviço público de saúde.

A secretária interina de Saúde é formada em enfermagem e tem especialização em urgência e emergência, com gestão em pronto-atendimento; enfermagem do trabalho e gerência em saúde pública”, diz a nota da Prefeitura Municipal de Araxá, comunicada por meio da assessoria de imprensa.