Araxá atinge 105% de ocupação de leitos UTI/COVID

A Santa Casa de Araxá é o único hospital do município e de toda a microrregião com vagas em leitos para pacientes com a COVID-19 (foto: Facebook/Reprodução)

Primeira parte do atual boletim epidemiológico de Araxá, divulgado nesta segunda-feira (22/3) (foto: Prefeitura de Araxá/Divulgação)

Segunda parte do atual boletim epidemiológico de Araxá, divulgado nesta segunda-feira (22/3) (foto: Prefeitura de Araxá/Divulgação)

Lei municipal

Pelado governador Romeu(Novo), ultrapassou ode lUTI/COVID. A cidade registra neste momento 105% de. A situação só não é mais preocupante porque, ainda segundo o último boletim epidemiológico divulgado, a taxa de ocupação de enfermaria/COVID está em quase 70%.Como a taxa de ocupação de leitos de UTI/COVID aumentou para 105% nas últimas 24 horas, foi necessário que equipe da Secretaria Municipal de Saúde montasse mais um leito de formae em caráter de urgência para atender a demanda. Desta forma, agora o Hospital Santa Casa de Araxá tem 21 leitos UTI/COVID ocupados, sendo que 16 pacientes são de Araxá, três de Perdizes, um de Ibiá, um de Campos Altos e um de Pedrinópolis.Já a taxados leitos de enfermaria/COVID caiu de 88% para 69%. Dos 26 leitos disponíveis, 18 estão ocupados. Entre os pacientes, 14 são de Araxá, um de Perdizes, um de Ibiá, um Pedrinópolis e um de Santa Juliana.A reportagem questionou ade imprensa da Prefeitura de Araxá sobre quais são as condições do novo leito de UTI/COVID que entrou em funcionamento nesta segunda-feira (22/03) na Santa Casa e se existe previsão para a abertura de novos leitos deste tipo no hospital.Segundo nota, o leito de UTI foi montado de forma provisória e dede urgência para receber esse paciente."É a mesma estrutura de equipamentos, insumos dos demais leitos. O município tem, equipamentos e insumos para implantar leitos de UTI em caráter de urgência para atender a demanda, mas faltam profissionais de saúde. No momento, não existeem fila de espera por leito. Recentemente, o número de leitos na Santa Casa foi ampliado de 10 para 20”, diz a nota.O Hospital Santa Casa de Misericórdia é o único do município e de toda a microrregião comem leitos para pacientes com a COVID-19.Desde o início da pandemia, Araxá registrou 7.134 casos, sendo que destes, 94 pessoas morreram, 6.172 se recuperaram e 868 estão em recuperação.O prefeito de Araxá Robson Magela (Cidadania) autorizou nesta segunda-feira (22/3) a Lei Municipal 7.486/2021, aprovada pela Câmara Municipal, queum protocolo de intenções com a finalidade de adquirir vacinas contra a COVID-19, medicamentos, insumos e equipamentos na área de saúde.Há 20 dias, a Prefeitura de Araxá manifestouem integrar um consórcio idealizado pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP) para que municípios fechassem acordo para compra de vacinas contra a COVID-19. De acordo com a organização, mais de 1,7 mil municípios já manifestaram interesse.Naquela ocasião, durante uma videoconferência com os municípios do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência da Macrorregião do Triângulo Sul (Cistrisul), o prefeito de Araxá assinou o protocolo depara articulação entre os 27 municípios da macrorregião.Segundo Magela, a criação do consórcio fortalece os municípios para asde vacinas com organizações internacionais, especialmente neste período de pandemia.“É uma ação que se apresenta como possibilidade para colaborar no enfrentamento a um problema que é de todos nós, a escassez de vacinas paraem massa da população e, a médio e longo prazos, de outros insumos”, destacou o político.