COVID-19: Araxá e Frutal implantam barreiras sanitárias nas principais vias

Os trabalhos de vigilância sanitária dos agentes de Saúde dos municípios contam com apoio de equipes da Polícia Militar (PM) (foto: Prefeitura de Frutal/Divulgação)



LEIA MAIS 10:29 - 10/03/2021 Frutal comovida com morte de conhecido locutor, vítima da COVID-19

10:34 - 11/03/2021 COVID-19: Na terra natal de Zema, leitos estão perto de entrar em colapso

13:11 - 05/03/2021 COVID em Araxá: 6 mil casos, ocupação total de leitos de UTI e Lei Seca barreiras na Avenida Ministro Olavo Drummond, no Terminal Rodoviário e no Posto da Polícia Militar Rodoviária, situado na MG-428. Já Frutal colocou as fiscalizações sanitárias em todas as entradas da cidade.



Os trabalhos de vigilância sanitária dos agentes de Saúde dos municípios, que contam com apoio de equipes da Polícia Militar (PM), acontecem da mesma forma, ou seja, depois de os veículos serem parados, é medida a temperatura de todos os seus ocupantes e, em seguida, são dadas orientações sobre medidas de prevenção, como uso permanente de máscaras ao sair de casa, uso frequente do álcool em gel, não se aglomerar e, desta forma, manter o distanciamento social. Araxá instalou asna Avenida Ministro Olavo Drummond, no Terminal Rodoviário e no Posto da Polícia Militar Rodoviária, situado na MG-428. Já Frutal colocou as fiscalizações sanitárias em todas as entradas da cidade.Os trabalhos de vigilância sanitária dos agentes de Saúde dos municípios, que contam com apoio de equipes da Polícia Militar (PM), acontecem da mesma forma, ou seja, depois de os veículos serem parados, é medida a temperatura de todos os seuse, em seguida, são dadas orientações sobre medidas de prevenção, como uso permanente de máscaras ao sair de casa, uso frequente do álcool em gel, não se aglomerar e, desta forma, manter o distanciamento social.



A secretária de Saúde de Frutal, Lamonise Ribeirom, explica que essas ações respeitam as normativas da Deliberação 130, da Secretaria de Estado da Saúde, onde foi determinada a Onda Roxa.



"Era algo que já estávamos prevendo, de acordo com as estatísticas que mostravam os números cada vez maiores. É uma barreira epidemiológica onde fazemos um controle de temperatura. A pessoa que estiver com temperatura elevada responderá algumas perguntas de um questionário. Após isso, será indicada que ela procure uma unidade de saúde. E a partir desse momento ela entrará em nosso monitoramento”, explicou.



Números da COVID-19 em Araxá e Frutal





Desde o início da pandemia, foram registrados, em Araxá, 6.501 casos positivos de COVID-19, sendo que destes, 77 morreram e 5.673 se recuperaram.



A taxa de ocupação de leitos de UTI/COVID, que estava em 100%, segundo o último boletim epidemiológico, diminuiu para 95%. A taxa de ocupação dos leitos de enfermaria/COVID também sofreu leve queda nas últimas 24 horas, ou seja, de 90% para 81%.





Já em Frutal, desde o início da pandemia, foram contabilizados 3.857 casos positivos, sendo que destes 102 pessoas morreram e 3.568 se recuperaram.



O município, de cerca de 60 mil habitantes, possui apenas leitos de enfermaria, sendo que, atualmente, segundo informações do último boletim epidemiológico, 21 pessoas estão internadas no Hospital Municipal Frei Gabriel e outras 160 estão em acompanhamento domiciliar.





Como Frutal não possui leitos de UTI, neste momento, seis moradores do município estão internados em UTIs/COVID de hospitais de cidades de sua região como, por exemplo, Uberaba, Barretos e São José do Rio Preto, estes dois últimos em São Paulo.

Nae também convivendo comaumentos dos números dede pessoas com a, Araxá e Frutal, cidades localizadas no Triângulo Sul,durante esta semana barreirasem vias de seus municípios, onde há maiores circulações de veículos.