Frutal comovida com morte de conhecido locutor, vítima da COVID-19

NÚMEROS

André começoua sua carreira como locutor com apenas 16 anos, sendo radialista da Rádio 97 FM por 25 anos. Também foi locutor de rodeios, de vários leilões de gado, além do importante Leilão do Hospital do Câncer de Barretos, em Frutal, conhecido como Leilão Hospital de Amor, que recebe pessoas não só da cidade, mas de toda a sua microrregião. André era coordenador do tratamento de pacientes da cidade no hospital.Segundo Nota de Pesar da Rádio 97 FM de Frutal, 'André Luiz foi um grandee o mundo hoje só é um lugar melhor porque ele existiu e o tornou mais belo, amigável e justo para quem um dia cruzou na sua vida.'“Hoje seu coração não bate mais neste mundo, mas você será para sempre recordado com um grande homem! Foi um privilégio conhecer uma pessoa tãocomo você. Há 25 anos, você, André, esteve conosco no dia a dia. Descanse em paz e sintado bem e de todos os ensinamentos valiosos que deixou a tantas pessoas. Até um dia. André tinha 41 anos, deixa esposa e três filhos”, diz a nota.Entre as centenas de mensagens, um de seus admiradores, escreveu no Facebook do locutor: “O amigo dos humildes ede verbas do Hospital do Amor de Barretos perdeu a batalha contra a COVID. André Luis Custódio, locutor de rodeio, radialista, leiloeiro, uma perda insubstituível do Hospital do Câncer de Barretos. Ele fazia o programa Clube do Rodeio todas as quintas-feiras na FM de Iturama e aos sábados à noite com o programa Rádio Rodeio na FM 97 de Frutal, em Minas Gerais. Sentiremos muitas saudades de sua oração e das suas belas homenagens, sempre rezando a Ave Maria no final de seus programas. Nos deixou esse grande digno e propagador do bem e da músicado nosso 'Brasilsão sem porteira'. Vá com Deus, pois esse Deus Poderoso te recebe em seus braços, acolhendo assim o filho amado".Desde o início da pandemia, ade Frutal já registrou 3.789 casos positivos, sendo que destes 98 pessoas morreram e 3.512 se recuperaram. O município, de cerca de 60 mil habitantes, possui apenas leitos de enfermaria, sendo que, atualmente, segundo informações do último boletim epidemiológico, 21 pessoas estão internadas no Hospital Municipal Frei Gabriel e outras 149 estão em acompanhamento domiciliar.Além disso, neste momento, novede Frutal estão internados em UTIs/COVID de hospitais de cidades de sua região como, por exemplo, Uberaba, Barretos e São José do Rio Preto.