Frutal: famosa entre romeiros, dona Maria da Água Santa morre aos 86 anos

Prefeitura de Frutal declarou luto oficial na cidade de três dias (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Familiares de Dona Maria das Dores contaram que quando ela era criança viveu um milagre (foto: Reprodução/Redes Sociais)

A Prefeitura Municipal de(PMU), no Triângulo Mineiro,decretoude três dias pelade Maria das Dores Silva, moradora do Povoado de. Ela, que morreu na madrugada desta terça-feira (12/01), tinha 86 anos e era admirada porde fieis ede todo o Brasil.De acordo com a família de dona Maria, quando ela era criança, disse que teve uma visão de Nossa Senhora Aparecida, que lhe disse que a água de uma fonte do povoado era santa e a aconselhava a passá-la pelo corpo e bebê-la. Ainda conformeda família de dona Maria, ela sofria de diversos males no organismo, sendo que após obedecer, teria recebido um milagre e se curado dos problemas de saúde.Mais tarde, já adulta, Maria das Dores pediu para que fosse construída uma, que acabou sendo inaugurada em 13 de maio de 1963, logo acima da mina d'água.Todos os anos, em 12 de outubro, romeiros frutalenses e de outras cidades do país peregrinam por uma longa caminhada até o Povoado de Água Santa, que fica a cerca de 30 km de Frutal. No local, eles retiram o barro da mina para passar no corpo em busca de cura e visitam a capela ao lado.Segundo certidão de óbito da Santa Casa da Misericórdia, de São José do Rio Preto (SP), a causa da morte de dona Maria foi insuficiênciaaguda. Ela será sepultada às 19h desta terça-feira (12/01), no Cemitério Municipal de Frutal.