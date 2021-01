COVID-19: Mulher de 106 anos é a primeira a receber a vacina em Frutal

Jesusa Vitor Rodrigues nasceu em 25 de dezembro de 1914 e foi vacinada no asilo onde reside (foto: Prefeitura de Frutal/Divulgação) vacinação em Frutal, no Triângulo Mineiro, começou nesta sexta-feira (22/01), dois dias depois da chegada das doses de CoronaVac ao município. A primeira pessoa a ser vacinada foi uma mulher de 106 anos, moradora do Asilo Pio XII. em Frutal, no Triângulo Mineiro, começou nesta sexta-feira (22/01), dois dias depois da chegada das doses deao município. Apessoa a ser vacinada foi uma, moradora do Asilo Pio XII.

Sem permissão de entrada da imprensa no local, ela foi vacinada por equipe de profissionais de saúde do município, dentro da instituição de longa permanência para idosos (ILPI) em que reside.





A Secretaria Municipal de Saúde informou que, segundo as diretrizes e protocolos da Secretaria de Estado de Saúde, nesta primeira etapa serão imunizados os idosos do Asilo Pio XII e portadores de deficiência, acima de 18 anos, da Casa Lar da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).



Próximas etapas



Para a segunda etapa em Frutal serão vacinados os profissionais de saúde dos hospitais Frei Gabriel e São José, que lidam exclusivamente com os pacientes da COVID-19.

E na terceira etapa, os profissionais de saúde das unidades básicas de saúde Carlos Alberto Vieira e Gilberto Abate, que também atendem pacientes que foram infectados pela doença.

A vacina contra a COVID-19, CoronaVac, chegou a Frutal, no Triângulo Mineiro, nessa quarta-feira (20/01). A cidade de aproximadamente 60 mil habitantes foi o terceiro município que mais recebeu doses do imunizante entre os 27 que compõem a macrorregião do Triângulo Sul e da Superintendência Regional de Saúde (SRS), ficando atrás de Uberaba (sede da SRS) e Araxá.

As duas doses da vacina de Frutal somam 1.112 unidades e imunizarão 556 pessoas do grupo prioritário, nesta primeira fase da vacinação.

Conforme boletim epidemiológico desta sexta-feira (21/01), 22 novos casos de COVID-19 foram registrados nas últimas 24h em Frutal.





Ainda de acordo com o último boletim, o número de infectados pelo novo coronavírus na cidade chegou a 2.789 pessoas, sendo que destes 2.590 estão recuperados e 346 em monitoramento domiciliar.





Com relação às mortes pela doença, foram confirmadas 74.





E no que diz respeito aos internados, três pessoas estão em leitos de UTI e 5 em leitos clínicos.