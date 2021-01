Laboratório de Frutal é interditado por causa de várias irregularidades

Devido as irregularidades, o local estava infringindo normas sanitárias (foto: Prefeitura de Frutal/divulgação)

Paredes com mofo e infiltração, portas e cadeiras quebradas, equipamentos antigos e sucateados, entre outras irregularidades e precariedades. Essa é a situação do Laboratório Municipal de Frutal que foi interditado nesta segunda-feira (11/01). A Secretária de Saúde da cidade informou que vai priorizar a reforma e restruturação do local.

Além disso, o prefeito de Frutal, Bruno Augusto, afirmou que, apesar da interdição, o atendimento no Laboratório Municipal não será prejudicado, já que será feito em laboratórios particulares da cidade. “Isso se estenderá até que seja finalizada a construção do novo Laboratório Municipal que ficará localizado no Hospital Frei Gabriel”, assegurou.





Lamonise Ribeiro revelou também que o Laboratório Municipal de Frutal estava funcionando sem o alvará sanitário. “E isso me preocupa muito porque a gente não tem a menor condição de permanecer com o laboratório como está, pois, atualmente, ele está infringindo as normas sanitárias. Isso prejudica não só a população, como também os servidores que trabalham em uma situação insalubre e com riscos sérios de contaminação”, lamentou.

Márcio José Lúcio de Oliveira, que trabalha há 22 anos como técnico no Laboratório Municipal, criticou a falta de estrutura do espaço físico do local. “Temos que conviver com mofos e vazamentos. A sala de análise é muito pequena e, além disso, quando chove não temos espaço para acolher os pacientes que muitas vezes são obrigados a tomar chuva”, contou.