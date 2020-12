Prefeito de Divinópolis acionará MP contra desinterdição de shopping

O shopping foi interditado na noite de sábado (19/12) (foto: Facebook Pátio Divinópolis)

O prefeito de Divinópolis, Região Centro-Oeste de Minas Gerais, Galileu Machado (MDB), determinou o envio de notícia-fato ao Ministério Público para apurar ado”. O local foipela Vigilância em Saúde na noite de sábado (19/12) por descumprir nomas de prevenção à COVID-19 e teve o funcionamento liberado na manhã do dia seguinte pelos fiscais.

Em nota emitida nesta segunda-feira (21/12), a prefeitura afirmou que não foram observados os “procedimentos legais de praxe”. A declaração foi feita após relatos da Diretoria de Vigilância em Saúde, da Secretária de Saúde e da Procuradoria-Adjunta. Disse também que “de parte do Executivo, não houve qualquer interferência quanto à atuação dos agentes de fiscalização que ali atuaram, em nenhum momento”.

“O estabelecimento em questão, em razão do seu alto grau de risco de transmissibilidade do vírus da COVID-19, estará, como outros de igual espécie, sujeito à intensificação das fiscalizações para o estrito cumprimento dos protocolos sanitários. Tal medida se aliará a todas as outras que a Secretaria Municipal de Saúde vem adotando diante do agravamento epidemiológico da COVID-19 no município”, argumentou em nota.

O governo frisou ainda a “necessidade de que todas as pessoas respeitem as regras estabelecidas para a proteção da vida e da saúde (...) colocando-as acima de qualquer outro interesse”.

Interdição

O shopping foi interditado por descumprir as normas sanitárias. O fiscal constatou aglomeração a partir de clientes circulando sem a ficha de controle de acesso. A polêmica começou no dia seguinte quando o prefeito eleito Gleidson Azevedo e a vice, Janete Aparecida, ambos do PSC, estiveram no local acompanhando a fiscalização.

Em um vídeo, publicado nas redes sociais de ambos, eles aparecem na porta do shopping dizendo que “conseguiram junto à Vigilância Sanitária” a desinterdição. Embora declarem que tudo ocorreu “dentro da legalidade”, não detalham os meios que garantiram o funcionamento. Do lado de fora, aparecem várias pessoas aglomeradas aguardando para entrar.

“Graças a Deus, eu e a Janete conseguimos junto com a Vigilância Sanitária, dentro da legalidade, obedecendo um novo plano de trabalho, para liberar o shopping hoje. Igual eu falei, a gente precisa conviver com o vírus, mas a partir de todos nós ter essa consciência um com o outro. A gente precisa amar o próximo (…) E eu conto com todos vocês para cumprir as normas de segurança do shopping”, afirmou Gleidson no vídeo.

O superintendente do Pátio Divinópolis, Gilson Dias, disse que a desinterdição ocorreu após vistoria do mesmo fiscal responsável pela interdição. Afirmou que a fiscalização é diária e que, desta vez, a fiscalização entendeu que havia uma “pequena aglomeração. Alegou que todas as medidas necessárias para se adequarem às exigência foram cumpridas e que há um documento da Vigilância liberando o funcionamento normal, conforme as normas sanitárias estabelecidas.

Ainda segundo Dias, a discussão está ocorrendo devido à presença do prefeito e vice eleitos e também do deputado estadual Cleitinho Azevedo (Cidadania). O superintendente alega que não houve interferência deles para a desinterdição e que eles estiveram no local devido ao varejão, de propriedade da família Azevedo, ser fornecedor.

Entretanto, no vídeo compartilhado pelos eleitos, eles afirmam que “conseguiram” liberar o funcionamento junto à Vigilância Sanitária.

A reportagem tentou contato via telefone com Gleidson e Janete, porém as ligações não foram atendidas e nem retornadas até a publicação desta matéria.

*Amanda Quintiliano especial para o EM

