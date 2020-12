COVID-19: Prefeitura de Coronel Fabriciano fiscaliza comércio varejista

Fiscal da Prefeitura de Coronel Fabriciano orientando uma comerciária durante fiscalização na área central da cidade (foto: PMCF/Divulgação) Prefeitura de Coronel Fabriciano, uma das maiores cidades do Vale do Aço, no Leste de Minas, está reforçando a fiscalização do comércio, como forma de combater a contaminação pelo novo coronavírus. A ação está sendo feita em parceria com a Associação Comercial, Industrial e de Prestação de Serviços (ACICEL) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), com apoio da Polícia Militar. , uma das maiores cidades do Vale do Aço, no Leste de Minas, está reforçando a, como forma de combater a contaminação pelo. A ação está sendo feita em parceria com a Associação Comercial, Industrial e de Prestação de Serviços (ACICEL) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), com apoio da Polícia Militar.





A presidente da ACICEL/CDL, Graziele Nascimento, destacou que a participação de todos é essencial. “Não podemos nos descuidar, contamos com o apoio de toda a população e dos empresários de nossa cidade para intensificar esses cuidados em seus comércios.”







Segundo o levantamento do setor de fiscalização do município, a maior parte das infrações refere-se a não disponibilização do álcool em gel para funcionários e clientes no interior do estabelecimento e o desrespeito a espaço mínimo de segurança entre clientes. Outro item obrigatório é afixar, em local visível, o Termo de Responsabilidade e Ciência assinado pelo proprietário do estabelecimento. O documento também está disponível no site da prefeitura.





A presença dos fiscais nas lojas tem sido bem vista pelos comerciantes e comerciários. A vendedora Elisabeth Rodrigues disse que a fiscalização é essencial para alertar comerciantes e clientes quanto às medidas de controle da pandemia. “Muita gente acabou relaxando quanto aos cuidados com a saúde. Espero que com essa fiscalização, as pessoas voltem a ter ciência de que o vírus ainda está por aí e tomem as devidas precauções quanto a isso”, disse.





A prefeitura informou que a ação tem sido bem-sucedida, mas o apoio da população é fundamental, para enviar denúncias de irregularidades e aglomeração de pessoas ao órgão. As penalidades variam desde a notificação, multa de 500 UPFCF (Unidade Padrão Fiscal de Coronel Fabriciano – em torno de R$ 1.200) que pode dobrar em caso de reincidência até a suspensão do alvará de funcionamento e sanitário.

Regras de funcionamento

Espaçamentos de 2 metros nas filas de espera internas e externas; lotação máxima do espaço do estabelecimento (4 metros quadrados por pessoa); higienização do espaço, incluindo balcões, provadores, carrinhos (supermercados); controle de acesso para evitar aglomerações; não consumo de bebidas alcoólicas dentro de bares e restaurantes (o estabelecimento só pode vender o produto para o cliente consumir em casa).





As denúncias podem ser enviadas pelos telefones do Setor de Fiscalização (31) 3841-1134, Ouvidoria (31) 3846-7065 e pelo aplicativo E-Ouve, disponível para download gratuito no site da Prefeitura de Coronel Fabriciano.