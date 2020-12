COVID-19: Valadares tem recorde de infectados em um único dia

Servidores do Hospital Municipal de Governador Valadares desenvolvem campanha para combater a COVID-19 (foto: PMGV/Divulgação )





três leitos que foram desativados na sexta-feira ( 11/12) por cauda de infiltração no teto de uma ala de UTI.



Para reforçar a ideia e dar mais visibilidade à campanha, foi determinado que toda sexta-feira será o "dia D”, no qual os integrantes do Núcleo usarão uma camisa com o tema da campanha como forma de sensibilização.

Ipatinga restringe





Em Ipatinga, a prefeitura confirmou nesta terça-feira, um óbito decorrente de complicações pela COVID-19. Trata-se de uma mulher de 51 anos, do Bairro Horto, que estava internada no Hospital Municipal.



O registro completa 270 mortes provocadas pela doença no município.





Os familiares da vítima foram informados quanto à causa da morte e os procedimentos para o sepultamento, conforme protocolo do Ministério da Saúde.





Em função da reclassificação do município de Ipatinga para a onda vermelha pelo Programa Minas Consciente do Governo de Minas Gerais, o Instituto Usiminas voltou a fechar temporariamente seus espaços culturais, como medida de prevenção à COVID-19.

O acesso presencial do público ao Centro Cultural Usiminas, Teatro Zélia Olguin e Estação Pedra Mole foi suspenso. O Instituto Usiminas informou que se mantém atento às orientações necessárias dos órgãos públicos de prevenção à COVID-19 e decidiu priorizar sua programação virtual.





