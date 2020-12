Em Minas Gerais, 10.719 pessoas já morreram vítimas da COVID-19

Pessoas sem máscara na orla da Lagoa da Pampulha no último domingo

O número de casos da COVID-19 em Minas Gerais, de março a dezembro, chegou a 473.225, segundo o boletim da Secretaria de Estado de Saúde divulgado na manhã desta terça-feira. Desse total, 10.719 pessoas morreram.

No levantamento feito pelo estado,aparece com 55.990 casos da doença, e 1.739 mortes. Já no boletim da prefeitura da capital, divulgado na tarde de ontem, são 57.729 casos e 1.741 mortes