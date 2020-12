Casos de COVID surpreendem e decepcionam moradores de Cedro do Abaeté

Com uma população religiosa, a secretária de Cedro do Abaeté pede a Deus que não passe dos quatro casos confirmados (foto: Prefeitura de Cedro do Abaeté/Divulgação)

O avanço da incidência do novo coronavírus não poupou nem mesmo a única cidade brasileira, até então, livre da doença. A pequena Cedro do Abaeté, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, contabilizou quatro casos. Dois deles já foram apontados no boletim de monitoramento da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).

Antes tranquilos, a notícia pegou de surpresa os moradores. Com ela, veio a preocupação. “Cuidado sempre tivemos e temos, é o psicológico que abala um pouco, porque é uma cidade pequena, todo mundo se conhece, tem contato. Gera medo”, afirmou o servidor público Nilton José da Silva, de 61 anos.

O receio se refletiu na rotina dos moradores. Profissional da área da saúde, Mônica Ferreira, de 34 anos, mora com o marido e dois filhos. Por lá, os cuidados foram redobrados. “A gente não esperava. Éramos a única cidade sem confirmação. Agora, estamos evitando ainda mais o contato com as pessoas, usando as máscaras e o álcool em gel”, relatou.

Até mesmo os profissionais da linha de frente se assustaram. “A população toda está surpresa de chegar até aqui e alarmada porque não esperava”, comentou o enfermeiro Alexandre da Silva Cruz. Atuando diretamente com os pacientes, disse que todas as medidas ao alcance da Secretaria Municipal de Saúde foram executadas.

A partir de agora, a orientação é para reforçar o isolamento social, o uso de máscaras e álcool em gel. “Não ir para municípios vizinhos”, recomendou. Cruz também fez um apelo: “A gente espera que as pessoas que residem fora pensem duas vezes antes de visitar os parentes. A gente sabe que é Natal, que as pessoas querem estar próximas de quem gosta, mas que esperem mais um pouco, que fiquem em casa e respeitem as regras impostas pelos governos”.

Medidas intensificadas

A 35 quilômetros, de Abaeté, município referência, Cedro do Abaeté tem adotado medidas de prevenção desde o início da pandemia. Entre elas, houve a contratação de médicos para evitar o deslocamento de pacientes até a cidade vizinha. Apenas os casos mais graves são transferidos, já que a rede local é estruturada apenas com uma policlínica e uma Unidade Básica de Saúde (UBS).

Kits com máscaras e álcool gel foram distribuídos à população e uma barreira sanitária instalada na entrada. Uma bicicleta com uma caixa de som também circula pelas ruas com mensagens de conscientização.

Todas as ações fizeram com que o município, de 1.157 habitantes, ficasse conhecido nacionalmente por manter zerado os índices por quase nove meses de pandemia. Com as quatro confirmações, o cenário mudou, e a secretaria intensificou as medidas. Na sexta-feira (11/12), um novo decreto foi editado.

Os bares podem funcionar apenas por delivery e o comércio, dentre eles os dois supermercados e um mercadinho, até as 17h. A cidade conta ainda com um banco, uma lotérica e uma agência dos correios. Escolas e espaços públicos, como praço, estão fechados.

Sem saber identificar como houve a contaminação dos moradores, a secretária da pasta, Cássia Maria dos Santos, lamentou o ocorrido. “Infelizmente, estamos decepcionados, foram nove meses segurando, até que chegou, e chegou com a expectativa de a vacina sair a qualquer hora”, comentou.



Uma das possibilidades é que eles tenham contraído o vírus a partir de visita de familiares. Os dados, como idade, não serão divulgados para preservar a identidade dos pacientes.

Embora a secretaria tenha engrossado o tom, Cássia reforça que há apenas um meio eficaz de prevenção: isolamento social. “Não existe outra coisa para essa doença. É ficar em casa, sair só em urgência, procurar posto de saúde só se precisar mesmo. Não tem outro remédio”, alertou.



A secretária que chegou a usar a fé como explicação para os nove meses sem nenhum contato, pediu a Deus que não haja mais casos. “Em Serra da Saudade foi assim. Teve alguns casos e depois parou. Vamos pedir a Deus que fique só nestes quatro”.

*Amanda Quintiliano especial para o EM

