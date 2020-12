COVID-19: Pará de Minas pode cassar alvarás após aumento de casos

Cidade teve 10 leitos de CTI desativados pelo Governo do Estado e agora só conta com outros dez exclusivos para pacientes com COVID-19 (foto: Prefeitura Municipal de Pará de Minas/Divulgação)

Pará de Minas, cidade localizada no Centro-Oeste mineiro, ligou alerta para o COVID-19 depois do aumento de 36% na média diária dos novos casos e após o Governo do Estado desativar 10 dos 20 leitos de CTI exclusivos para tratamento de pacientes com a doença. Em reunião, o Comitê de Combate ao COVID decidiu ampliar a fiscalização, cassar alvarás de estabelecimentos que descumprirem as medidas de distanciamento e reduzir a lotação em shows e eventos.





O prefeito Elias Diniz (PSD) ressaltou o momento de atenção pelo qual a cidade passa. “Temos que considerar que o Estado e até mesmo o Brasil estão entrando em uma segunda onda e isso exige de todos nós uma atenção. Em Pará de Minas tivemos um salto depois do dia 15 [do mês passado], quando aumentaram os casos, e depois diminuiu, de 30 [casos por dia] para 16. Mas na sexta-feira tivemos um aumento, um efeito chicote, saindo de 16 para 40. A taxa de ocupação dos leitos está baixa. A maioria das pessoas está assintomática e com monitoramento residencial”.





Para ampliar a fiscalização, Diniz revelou que a prefeitura usará as imagens das câmeras de monitoramento do programa Olho Vivo para identificar possíveis irregularidades no comércio. Atualmente, a cidade tem apenas 10 fiscais, que trabalham em esquema de rodizio para coibir aglomerações, principalmente, à noite.





“Agora temos uma ferramenta adicional: o Olho Vivo, onde vamos pegar a filmagem dos estabelecimentos que estão descumprindo as normativas e decretos e eles vão ser responsabilizados”.





O procurador-geral do município, Hernando Fernandes, confirmou que empresas flagradas contrariando as medidas de distanciamento terão suas licenças cassadas. “Temos que intensificar [a fiscalização], vamos fazer uma atuação mais rígida, aplicar o decreto. Chegou no local, não atendeu, infelizmente vamos ter que cassar o alvará. Porque, se não, Pará de minas será afetada. Se não fizer isso com um, dois, três ou quatro, a cidade inteira pode vir a fechar. E acho que ninguém quer isso. É uma preocupação de todos nós. Pará de Minas tem que continuar trabalhando, crescendo como vem crescendo”.





A redução pela metade dos leitos de CTI exclusivos para COVID-19 ainda não gerou preocupação nas autoridades, mas a previsão de uma segunda onda pode trazer uma saturação do sistema de saúde municipal.





“A gente percebe uma evolução no número de casos, diariamente a gente tinha diariamente 20 pacientes e neste final de semana nós tivemos um salto para 42. Eu mesmo fui vítima e é péssimo. Acendeu uma luz de alerta. Aqui nós temos ainda uma situação de estabilidade nos nossos equipamentos públicos. Estamos com uma taxa de ocupação de CTI de 60% e de leitos clínicos, de 54%. Mas nós temos vários profissionais de linha de frente que estão acometidos com a doença, estão em afastamento, inclusive os profissionais da Emade-Covid, que fazem a testagem, três estão cumprindo quarentena, já testados positivos. É um momento preocupante”, explicou o secretário municipal de Saúde, Vagner Magesty.





Diniz também ressaltou a preocupação em monitorar a taxa de ocupação, a partir do momento em que a cidade teve corte nos leitos.





“No CTI nós tínhamos 20 leitos específicos para COVID-19. O Estado reduziu para 10 porque estavam ociosos. Com isso, o bloco 2 foi desativado, sem leitos específicos para atender os casos de COVID. E no bloco fixo estavam aproximadamente 4 ou 6 [pacientes]. Com isso, temos que ficar em observação para os pacientes não saírem de assintomáticos para sintomáticos e não necessitem da estrutura hospitalar. Temos praticamente 22 semi leitos à disposição, mais 10 leitos de CTI, mas se forem necessários mais leitos de CTI temos que fazer esse ajuste”.





Para conter aglomerações, a prefeitura publicou nesta quarta-feira (2/12) novo decreto reduzindo a capacidade máxima de pessoas em eventos e shows. Antes eram permitidas até 300 pessoas em um mesmo evento, número que caiu para 120.





O prefeito garantiu que, para evitar que a cidade regrida de onde, passando da verde para a amarela, a participação da população é fundamental.





“O que precisamos é da colaboração da sociedade, que relaxou. Nós precisamos retomar esse procedimento dos cuidados de higienização, do distanciamento. O que estamos fazendo no comitê é reativar essa responsabilidade de todos, onde cada um tem que fazer o seu papel. O problema maior é o seguinte: é melhor trabalhar preventivamente do que trabalharmos a corretivo e, se necessário, o isolamento ou até mesmo o fechamento de estabelecimentos. Nós não queremos isso, mas depende de todos."