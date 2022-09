Crise financeira: Hospital São Lucas encerra pediatria em Belo Horizonte

O Grupo Santa Casa BH (GSCBH), do qual o HSL é integrante, destaca que os pacientes pediátricos oncológicos continuarão recebendo atendimento no Instituto de Oncologia da Santa Casa da capital mineira (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) Com um século de história, o Hospital São Lucas (HSL), em Belo Horizonte, encerrou nesta segunda-feira (12/9) o serviço de pediatria. Ao todo, foram fechados 29 leitos de internação e cinco leitos de CTI.

“Dessa forma, em caso de necessidade de internação oncológica pediátrica, orientamos aos pais para entrar em contato com a operadora do seu plano de saúde para direcionamento aos hospitais conveniados”, pontua trecho do comunicado, enfatizando também que o HSL é um “braço de Saúde Suplementar do GSCBH, ou seja, não realiza atendimentos ao Sistema Único de Saúde (SUS)”.

Dificuldades financeiras





Leia também: Corte de vagas em hospital aprofunda crise na pediatria em BH A assessoria do hospital justifica o encerramento em decorrência de problemas financeiros que inviabilizaram a manutenção do atendimento. Segundo a nota, “o HSL, assim como outros hospitais privados, passa por um processo de reestruturação interna, com o objetivo de restabelecer seu equilíbrio econômico-financeiro”.

“A decisão foi tomada pela atual gestão, com a finalidade de garantir a sustentabilidade do referido hospital, após análise criteriosa dos resultados do mesmo, tanto pela equipe do Grupo Santa Casa BH, como por duas renomadas empresas de auditoria externa”, complementa a instituição, que disse estar notificando devidamente todos os usuários.

“Desta forma, não haverá qualquer tipo de desassistência. Há a possibilidade, inclusive, de alguns pacientes continuarem os tratamentos com os mesmos médicos, visto que muitos deles atuam em outros hospitais conveniados aos planos atendidos pelo HSL”.

Remanejamento de profissionais da saúde

Também de acordo com o comunicado, parte da mão de obra dos médicos pediatras do Hospital São Lucas será absorvida pela Santa Casa de Belo Horizonte (unidade do Grupo que atende o SUS), sendo que muitos desses profissionais já atuavam nas duas instituições. “Parte dos demais funcionários também será remanejada para outras vagas do Grupo Santa Casa BH. Os que forem desligados contarão com auxílio no processo de recolocação no mercado de trabalho”.