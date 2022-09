Hospital pega fogo e pacientes precisaram ser retirados às pressas em Minas

Pacientes foram retirados do hospital durante atuação do Corpo de Bombeiros (foto: Redes Sociais/Reprodução)

O Hospital Nossa Senhora de Fátima, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, pegou fogo na noite dessa terça-feira (6/9).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o chamado aconteceu por volta das 23h30. De acordo com o solicitante, o incêndio começou na lavanderia da unidade.

Três viaturas dos bombeiros e um caminhão pipa conseguiram debelar as chamas depois de duas horas.

De acordo com informações repassadas pela administração do hospital, haviam 41 pacientes internados no local do momento do incêndio, sendo 6 deles na UTI.

Os pacientes foram retirados da unidade e depois retornaram conforme triagem e liberação dos locais, após inspeção dos bombeiros. Ainda segundo o hospital, não houve agravamento do quadro de saúde dos pacientes.

As áreas afetadas pelas chamas e pela grande quantidade de fumaça foram isoladas com fita zebrada.

A Polícia Militar também esteve no local e apoiou na ocorrência.

Ninguém ficou ferido e a causa do incêndio será investigada pela Polícia Civil.

Na manhã desta quarta-feira (7/9), o funcionamento no Hospital Nossa Senhora de Fátima é normal.