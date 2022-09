Farmácia de Minas está sem 41 medicamentos; confira a lista

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) diz se empenhar na aquisição dos medicamentos (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

As pessoas que passaram pela Farmácia de Minas, nesta terça-feira (6/9), no Bairro Carlos Prates, Região Noroeste de Belo Horizonte, se depararam com a falta de 41 medicamentos. Entre os fármacos, estão aqueles cuja aquisição é de responsabilidade do Ministério da Saúde.