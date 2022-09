Serra do Curral: PBH vai entrar com ação em defesa de tombamento

Reunião do Conep, que trataria do pedido de tombamento provisório da Serra do Curral, foi, mais de uma vez, suspensa por decisão judicial (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

A prefeitura de Belo Horizonte vai entrar com ação no STF em defesa da Serra do Curral. Não concordamos em deixar para o ano que vem seu tombamento, conforme proposta feita durante tentativa de conciliação no TJMG. Não podemos admitir que absurdos como este continuem acontecendo. pic.twitter.com/1VibivGBLS %u2014 Fuad Noman (@fuadnoman) September 6, 2022

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou, nesta terça-feira (6/9), que vai entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) em defesa do tombamento da Serra do Curral. O Executivo pede a suspensão da decisão que impede o Conselho Estadual de Patrimônio Cultural (Conep) de se reunir para deliberar sobre a proteção da serra.As discussões sobre o tombamento se intensificaram após o licenciamento de empreendimento da Tamisa pelo Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam), em abril deste ano. Desde então, o processo é marcado por avanços e recuos no sentido de proteger o cartão-postal de BH.Nesta manhã, o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), usou as redes sociais para comentar a decisão. "Não concordamos em deixar para o ano que vem seu tombamento, conforme proposta feita durante tentativa de conciliação no TJMG. Não podemos admitir que absurdos como este continuem acontecendo", escreveu.A segunda audiência de conciliação sobre o processo de tombamento da Serra do Curral ocorreu na última sexta-feira (2/9). A PBH considera insatisfatória a proposta apresentada na reunião, que postergaria a deliberação de proteção do Conep para 2023.