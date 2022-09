Tombamento da Serra do Curral é tema de nova audiência na Justiça

BE

Tombamento da Serra do Curral é marcado por avanços e recuos desde abril, quando Tamisa conseguiu licença para se instalar (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

A segunda audiência de conciliação sobre o processo de tombamento da Serra do Curral ocorreu nesta sexta-feira (2/9), na sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), no bairro Serra, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A segunda audiência de conciliação sobre o processo de tombamento da Serra do Curral ocorreu nesta sexta-feira (2/9), na sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), no bairro Serra, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.





A reunião contou com a participação de membros do Governo de Minas, da Taquaril Mineração S.A. (Tamisa), do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e das prefeituras de Belo Horizonte, Sabará e Nova Lima estiveram presentes.









As discussões sobre o tombamento da Serra do Curral se intensificaram após o licenciamento de empreendimento da Tamisa pelo Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam), em abril deste ano . Desde então, o processo é marcado por avanços e recuos no sentido de proteger a serra.





Em agosto, terminou o prazo definido entre o MPMG e o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG) para o tombamento ser avaliado pelo Conselho Estadual de Patrimônio Cultural (Conep).









Procurados pela reportagem para informar um posicionamento sobre a audiência desta sexta, MPMG e Prefeitura de Belo Horizonte afirmaram que a manifestação oficial fica a cargo do TJMG.





Em nota, a Tamisa informou que considera o encontro de hoje mais uma etapa, determinada pela Justiça, a ser cumprida com naturalidade pela empresa porque discordava da forma como o assunto do tombamento estava sendo conduzido.



A mineradora reiterou que irá comprovar, sempre que requisitada, que cumpriu todas as exigências da legislação vigente para a obtenção das licenças do seu empreendimento junto aos órgãos competentes.