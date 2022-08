Serra do Curral: mineração está suspensa até julgamento final

Estiveram presentes na audiência de conciliação do TJMG representantes da Tamisa, do IEPHA, do estado e de municípios diretamente afetados pela potencial exploração da área (foto: Cecilia Pederzoli/TJMG)

As atividades da Taquaril Mineração S.A. (Tamisa) na Serra do Curral, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, ficarão suspensas até o julgamento final do processo.A decisão foi divulgada após reunião nesta sexta-feira (5/8), envolvendo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), a empresa e representantes do poder público.“Deve-se verificar se é possível conciliar a preservação do meio ambiente, com desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda", afirmou o presidente do TJMG, José Arthur Filho.O magistrado, assim como entidades que pedem a preservação da área, já havia demonstrado preocupação com uma potencial destruição do local. E afirmou que a Tamisa reconheceu que é necessário conservar a Serra do Curral.Estiveram na audiência representantes do governo estadual; da Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD); do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA); do Conselho Estadual do Patrimônio Cultural (CONEP); do Ministério Público do Estado de Minas Gerais; dos municípios de Belo Horizonte, Nova Lima e Sabará; e da empresa de mineração.