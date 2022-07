Serra do Curral: nova decisão da Justiça suspende reunião do Conep

Reunião do Conep, que estava marcada para a tarde desta quarta-feira (27/7) e trataria do pedido de tombamento provisório da Serra do Curral, foi, mais uma vez, suspensa após decisão da Justiça (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) reunião do Conselho Estadual de Patrimônio Cultural (Conep) , que estava marcada para a tarde desta quarta-feira (27/7) e trataria do pedido de tombamento provisório da Serra do Curral, foi, mais uma vez, suspensa após a Justiça acatar nova solicitação feita pela Taquari Mineração S/A (Tamisa).





Aquela decisão acatava solicitação para derrubada da liminar que retirava o tombamento da pauta da última reunião do Conep, marcada para o dia 13 deste mês.





Ainda de acordo com o TJMG, a definição vale até que sejam finalizadas as tratativas para a realização, “o mais breve possível”, de audiências de conciliação e mediação entre as partes, no âmbito do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 2º grau (Cejusc).





Diante disso, foram convocados para participar da audiência o Estado de Minas Gerais, presidentes do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha) e do Conep e os municípios de Belo Horizonte e Sabará, além do Ministério Público (MPMG).





“Com isso, restou adiar a sessão, prevista para a próxima quarta-feira (27/7), do Conselho Estadual de Patrimônio Cultural (Conep) para referendar a proteção provisória da Serra do Curral conforme assegura a Portaria IEPHA nº 22/2022”, conclui o desembargador.

Decisão não permite mineradora atuar no local

Conforme o TJMG, a decisão, no entanto, não autoriza que a Tamisa realize qualquer atividade na área estabelecida para a proteção. “Ou seja, fica mantida a decisão agravada quanto ao mais”, finalizou.





Na prática, o tombamento provisório não altera as permissões dadas anteriormente para mineradoras instaladas no local, mas cria entraves para que novas licenças sejam aplicadas.





Em recente entrevista concedida ao Estado de Minas, a presidente do Iepha, Marília Palhares Machado, afirmou que esperava um resultado positivo para a solicitação em caso de nova reunião.





“Vamos apresentar a portaria, e o Conep é o único conselho que tem o poder de tombar algum bem cultural. Então vamos apresentar a portaria, e esperamos que seja definido o tombamento da Serra do Curral”, disse no último dia 20.





A reportagem procurou as partes citadas, mas ainda não obteve retorno.