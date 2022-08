Serra do Curral em chamas: Corpo de Bombeiros tenta controlar incêndio

Incêndio atinge área de vegetação na Serra do Curral, em Belo Horizonte, nesta quarta-feira (17/8) (foto: Litza Alves/Corpo de Bombeiros) O Corpo de Bombeiros tenta controlar um incêndio que atingiu uma área de vegetação na Serra do Curral, em Belo Horizonte, nesta quarta-feira (17/8). Conforme a corporação, os esforços se concentram em evitar que as chamas alcancem a área do parque.





Segundo Corpo de Bombeiros, ainda não é possível calcular danos (foto: Litza Alves/Corpo de Bombeiros)

“O fogo está concentrado numa parte da serra que não é possível acessar via terrestre e está longe do parque. No entanto, os brigadistas [do próprio parque] seguirão monitorando quando [o Corpo de Bombeiros] encerrar os trabalhos por lá”, informa a corporação.

Ao Estado de Minas, o Corpo de Bombeiros conta que o fogo começou hoje à tarde, e os brigadistas do próprio local iniciaram o combate. “Posteriormente, eles acionaram a corporação. Ambos trabalharam juntos para que o fogo não se expandisse. Então, está parcialmente controlado na Serra, bem longe da área do parque.”

“Trata-se de um local que não há acesso agora à noite. Com isso, os brigadistas do parque farão o monitoramento”, informa o Corpo de Bombeiros à reportagem. Caso, nesta quinta-feira (18/5), o fogo persista, os militares podem retornar ao local.





Ainda não é possível calcular danos, diz Corpo de Bombeiros

Questionada sobre a área total atingida, ou estimativa, a corporação informa que, por enquanto, não há com fazer uma avaliação.

Por se tratar de uma área de conservação ambiental, somente o Instituto Estadual de Florestas (IEF) ou a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) poderão calcular a área atingida e, consequentemente, os danos, pontuam os militares.