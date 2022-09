Por baixa adesão, campanha de vacinação contra pólio é prorrogada em BH

O objetivo da campanha é vacinar crianças de 1 a 4 anos com a 1° dose, e reforçar as mais velhas (foto: MS/Reprodução)

A Secretaria Municipal de Saúde informou em nota que irá aderir a determinação do Ministério da Saúde (MS) de prorrogar até o dia 30 de setembro, a Campanha de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação.



De acordo com dados do MS, Belo Horizonte tem um público alvo (1 a 4 anos ) de 104.132 crianças, porém, apenas 38% (34.900) foram vacinadas contra a pólio até o momento. Em Minas, a cobertura vacinal é de 48,16%.



A meta estipulada pelo MS é que pelo menos 95% das crianças compreendidas o público alvo sejam vacinadas nesta campanha. No Brasil, são mais de 11 milhões de crianças no público alvo, mas pouco mais de 4 milhões de doses foram aplicadas. Alagoas (54,12%), Paraíba (51,11%),Santa Catarina (48,52%), Minas Gerais (48,16%), e Pernambuco (46,79%) têm as maiores coberturas.

A campanha nacional contra a pólio quer alcançar crianças de 1 a 4 anos que ainda não foram vacinadas com as primeiras doses do imunizante (aplicadas aos 2, 4 e 6 meses de idade, via injeção intramuscular) e incentivar a aplicação da dose de reforço para as maiores, por meio da gotinha.

Para a multivacinação, o calendário com as 18 vacinas continua aberto. Cidadãos devem consultar o calendário do município onde moram para receber o imunizante.