Sábado será o Dia D da Vacinação contra a Poliomielite em cidades da RMBH

Cidades da RMBH promovem o Dia D da Vacinação contra a Poliomielite neste sábado (20/8) (foto: Fábio Marchetto/SES)

Contagem

Em Contagem, o “Dia D” de Vacinação contra poliomielite e multivacinação será em todas as unidades de saúde credenciadas. O horário de funcionamento vai das 8h às 16h30. Desde o início da campanha, foram aplicadas apenas 1.107 doses no município, um número muito abaixo do público alvo total, cerca de 32 mil crianças.

Para realizar a imunização, será necessário a apresentação de uma Certidão de Nascimento e carteira de identidade da criança, carteira de Identidade dos pais ou responsáveis, CPF ou Cartão SUS, além do cartão de vacina.

Além da vacina contra a pólio, também estarão disponíveis doses de vacina contra a Covid-19 para crianças de 3 e 4 anos imunossuprimidas.



Betim

Na cidade de Betim, a vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos poderá ser feita nas 38 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), das 8h às 17h, neste sábado (20). O objetivo da Prefeitura é imunizar no mínimo 95% desse público contra a doença.

A apresentação da caderneta da criança será indispensável no momento da vacinação. A vacina está disponível para todas as crianças de 1 a 4 anos, desde que já tenham recebido as três doses da Vacina Inativada Poliomielite (VIP) do esquema básico.

Além das UBSs, o Vacimóvel também estará disponível no “Dia D” para a imunização dos jovens. Nele será possível realizar a vacinação contra a poliomielite (VOP), a meningite (ACWY), o HPV, a influenza e a covid-19. O Vacimóvel estará estacionado na rua Aderbal Salomé, 491, bairro Novo Guarujá, em frente à sede do Rotary Club Betim; das 8h às 17h.



Nova Lima

A vacinação em Nova Lima acontecerá, das 8h às 17h, nas seguintes UBSs: Bela Fama; CAIC; Cruzeiro; Cristais; Cascalho; Cabeceiras; Chácara Bom Retiro; Honório Bicalho; Jardim Canadá (Rua Dresden); José de Almeida; São Sebastião das Águas Claras (Macacos); Nova Suíça; Nossa Senhora de Fátima; Retiro; Santa Rita e Mingu. A imunização também estará disponível na Policlínica e no Complexo de Saúde do Jardim Canadá.

A Regional Norte (Vila da Serra) e UBS Galo e as UBSs Água Limpa e Vale do Sol funcionaram em horários especiais; 9h às 16h e 9h30 às 15h respectivamente.

Além da imunização contra poliomielite, estarão disponíveis vacinas contra covid-19; gripe; sarampo; hepatites A e B; meningites C e ACWY; febre amarela; tétano; rotavírus; caxumba; haemophilus; rubéola; varicela; difteria; coqueluche; HPV; tuberculose e pneumonia.



Ribeirão das Neves

A vacinação está disponível para crianças de 1 a 5 anos, além da atualização do cartão de vacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos.

No dia da vacinação, os pais ou responsáveis devem apresentar um documento de identificação. Se a criança estiver na companhia de terceiros, um termo de autorização de vacinação assinado pelos pais deverá ser apresentado. Os adolescentes devem estar acompanhados de um adulto com algum documento, com foto, que comprove sua maioridade.

A vacinação será realizada nos seguintes locais:

Salas de Vacinação

Horário das 8 às 17 horas

Região Central: UBS Sevilha BI; UBS Barcelona; UBR Arlete (Unidade Básica de Saúde Dona Clara); ESF Santa Martinha II.

Região do Veneza: UBS Florença; UBR Raimundo Firmo (Veneza); ESF San Genaro; ESF Vereda.

Região de Justinópolis: UBR Francisco Torres (Maria Helena); ESF São José 1; ESF Pedra Branca I; ESF Menezes; ESF Areias I; ESF São Miguel; UBR Expedito Monteiro (Jardim de Alá); ESF Nova Pampulha I; PSF Luar da Pampulha.

Postos volantes

Horário de 9 às 16 horas

ESF Jardim Colonial; ESF San Marino; ESF Vale das Acácias; ESF Metropolitano; ESF Cruzeiro; ESF Jardim Alvorada; Ascomove e Igreja Católica do Bairro Belvedere.



Lagoa Santa

Em Lagoa Santa a vacinação contra a poliomielite, para crianças de 12 meses a menores de 05 anos de idade, e multivacinação - para criança e adolescente menores de 15 anos com esquemas vacinais incompletos – podem ser realizadas das 8h às 16h, neste sábado (20).

Locais de vacinação: Policlínica Centro - Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 410 – Centro; Cas Norte - Rua Pinto Alves, 3.755 - Moradas da Lapinha; Cuidar Aeronautas - Rua Armando Trompowski, 26 – Aeronautas; Cemm Várzea - Rua Conde Dolabela, 1.635 – Várzea.



Igarapé

A Prefeitura de Igarapé, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou que o “Dia D” ocorrerá nos postos dos seguintes bairros: Centro; Bom Jardim; Cidade Nova; Jardim das Roseiras; Novo Horizonte; Resplendor; e Pousada Del Rey. O atendimento será das 8h às 16h.

No momento da vacinação, o responsável deverá apresentar o cartão de vacina e o CPF da criança.

Além da vacinação contra poliomielite, estarão disponíveis imunizantes contra Hepatite A, Hepatite B, Meningocócica C, Meningocócica ACWY, Febre Amarela, dT, DTP, dTpa, Pentavalente, Pneumocócica 10, VIP, Rotavírus, Triviral, Varicela e VOP.

Pontos de vacinação: UBS Bom Jardim; UBS Centro; UBS Cidade Nova; UBS Novo Horizonte; UBS Resplendor; UBS Roseiras; UBS Pousada Del Rey.



Brumadinho

O “Dia D” da vacinação acontecerá em todas as UBSs da cidade; com exceção do Centro, São José, Córrego do Feijão e Retiro do Brumado. A imunização pode ser feita das 8h às 17h. A vacinação contra a covid-19 também estará disponível.

Em algumas cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte, o “Dia D” de Vacinação contra poliomielite e multivacinação será neste sábado (20/8). Todas as crianças e adolescentes menores de 15 anos devem ser vacinados. Essas ações fazem parte da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação, que começou no dia 8 de agosto e vai até o dia 9 de setembro.O próximo sábado (20) também será o “Dia D” da Campanha de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação em Ribeirão das Neves. As ações vão ocorrer em todas as regiões da cidade; das 8h às 17h nas Salas de Vacinação e das 9h às 16h nos Postos Volantes.