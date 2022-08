Queiroga escolhe Ouro Preto para simbolizar o 'Dia D contra a poliomielite'

O ministro disse que a campanha tem como objetivo vacinar 15 milhões de crianças no país (foto: Divulgação/ Prefeitura de Ouro Preto) Uma estrutura foi montada no estacionamento do Centro de Convenções da UFOP, em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, para a realização Dia D da Vacinação contra a Poliomielite. A ação faz parte da Campanha Nacional de Vacinação que teve início no dia 8 de agosto e vai até o dia 9 de setembro. O Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esteve presente e disse escolher a cidade para simbolizar a ação que acontece em todo país neste sábado (20/8).

O ministro afirmou, ainda, que a campanha tem como objetivo vacinar 15 milhões de crianças abaixo de cinco anos de idade contra a paralisia infantil e atualizar a caderneta vacinal dos menores de 15 anos em todo o país. Ele ressaltou a importância dos pais acompanharem o calendário vacinal dos filhos.

O prefeito de Ouro Preto, Angelo Oswaldo, viu com satisfação a escolha do Ministério da Saúde pela cidade histórica. O prefeito destacou que, além da vacinação contra a poliomielite, há também a campanha de vacinação contra a COVID-19. “Ouro preto convoca todas as famílias para vacinarem seus filhos, principalmente contra a poliomielite”, disse.

Na oportunidade, crianças e adolescentes de Ouro Preto também puderam ser imunizados com doses da vacina contra a COVID-19. Uma publicação nas redes sociais da prefeitura informa que as doses do imunizante serão para crianças e adolescentes - 2ª dose para crianças de 5 a 11 anos e 3ª dose para os adolescentes de 12 a 15 anos - mas o quantitativo de doses recebidas do governo estadual não atende ao público estimado pelo município.

A equipe do Ministério da Saúde visitou as instalações da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto. A comitiva do ministro Marcelo Queiroga percorreu o hospital e conheceu a recém reformada ala da maternidade, o Centro Cirúrgico e a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), responsável por atender as vítimas mais graves da pandemia da COVID-19 nos municípios da Região dos Inconfidentes.