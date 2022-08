VÍDEO: estudante mostra solução para subir ladeiras de Ouro Preto

A ideia de trazer o monociclo para a cidade histórica foi devido à facilidade de locomoção e tamanho do equipamento (foto: Divulgação/Arquivo Pessoal) Um fato inusitado chamou a atenção de turistas e moradores de Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, e divertiu a internet nesse fim de semana. Um recém morador da cidade histórica encontrou uma forma diferente para subir as ladeiras de tirar o fôlego.

Em um vídeo, o estudante da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) aparece subindo uma rua montado em um monociclo elétrico carregando dois colchões, motivo suficiente para diversos comentários e brincadeiras.

"Ouro Preto não é para amadores. Bom que se cair o colchão já amortece, é esse equilíbrio que preciso na vida. Um brinquedo novo chega ao interior, só assim para aguentar essas ladeiras" disseram internautas nas redes sociais.

Após o episódio, o monociclista conta que virou atração no Centro Histórico. Ele conta que na rua onde está localizada a república, as pessoas param para ver as habilidades do estudante em cima da roda.

“Mais do que divertir as pessoas com esse jeito engraçado de usar o monociclo, essa foi a forma que encontrei para que elas conheçam o modal elétrico e vejam como é prático”, conta.

Mobilidade

A ideia de trazer o monociclo para a cidade histórica foi devido à facilidade de locomoção, tamanho do equipamento e economia no bolso. O estudante disse que mora em Ouro Preto e faz graduação em economia no campus da UFOP, em Mariana, uma distância de 13 quilômetros, e viu no monociclo a melhor solução de transporte.

“Com o transporte público, essa viagem seria de 40 minutos, com o monociclo levo 20 minutos. Para minha segurança, só passo em lugares onde a velocidade máxima é de 60 quilômetros e em locais com acostamento adequado e não piloto em dias de chuva”.

Caetano afirma que a sua presença nas ruas da cidade além de divertir as pessoas por meio da curiosidade pode levantar a discussão sobre a mobilidade urbana. O uso do veículo que mais parece um objeto que veio do futuro já faz parte do cotidiano em cidades como São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.

“Faço parte de um grupo que se chama Monoturismo, é um passeio de monociclos elétricos por diversas cidades do país e, agora que estou morando em Ouro Preto, pretendo trazer o passeio para cá, quem sabe termos mais adeptos e, assim, mostrarmos que temos outras alternativas de transporte na cidade, conclui”.