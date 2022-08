Fotógrafo faz ensaio de amigas idosas em Ouro Preto e viraliza

Alice e Maria Nazareth se emocionaram ao ser abordadas pelo fotógrafo (foto: Reprodução)

Um vídeo e um ensaio fotográfico viralizaram nas redes socias na última semana. As amigas baianas Alice e Maria Nazareth passeavam por Ouro preto, Região Central de Minas, quando foram surpreendidas pelo fotógrafo paraense Brian Baldrati, que pediu para fazer um ensaio com as duas.



Outro perfil, @veronicamarchon, também comenta o post, dizendo que a mãe e a tia ficaram muito emocionadas.

Brian explica que as imagens fazem parte do projeto “retratos desconhecidos”, criado por ele com a proposta de mostrar ao mundo o que há de belo e único em cada um.



Além das senhoras, o fotógrafo contou a história dos amigos Maria José e Pedro Tomas que trabalham na Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop). O registro foi feito em frente à Igreja das Mercês de Cima. Quase 100 mil internautas curtiram as fotos dos amigos.

No distrito de Lavras Novas, o fusca verde do senhor João Camílio não passou em branco aos olhos do Brian e o click foi certo. Noventa mil pessoas já curtiram a história do senhor João e seu companheiro de estrada.