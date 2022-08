Ouro Preto: familiares pedem ajuda para encontrar morador desaparecido

Segundo familiares, homem possui depressão e hipertensão (foto: Reprodução/Redes Sociais) Márcio Geraldo da Silva, de 54 anos, está desaparecido desde o último dia 28 de julho. O homem é morador de Ouro Preto, Região Central de Minas, e servidor público no Parque Ecológico de Itabirito.

Após seu sumiço, Márcio foi visto dormindo no Terminal Rodoviário de Cachoeira do Campo entre os dias 28 e 29, e numa lanchonete do distrito no dia 30 de julho. Ele trajava jaqueta verde-escura, camisa verde por baixo, boné preto, calça jeans, bota marrom e uma mochila preta. Ele também estava com seu celular e documentos. Depois disso, o homem não foi mais encontrado.

Segundo familiares de Márcio, ele é alcóolatra e possui quadro de depressão e hipertensão, apesar de afirmarem não terem ciência de outros transtornos mentais.

As autoridades policiais já foram comunicadas e procuram pelo homem. Quem tiver informações sobre seu paradeiro ou que possam ajudar nas buscas pode entrar em contato com os familiares pelos números (31) 99545-4589, (31) 99686-9025, (31) 99670-5041, com a Delegacia de Ouro Preto no (31) 3551-3222, ou com o Disque Denúncia pelo 181.