Homem com idade mental de criança é encontrado após seis dias desaparecido

Um homem de 42 anos que tem idade mental de criança e estava desaparecido há seis dias foi encontrado no início da noite de segunda-feira (8/8) em uma mata fechada de Conceição das Alagoas, no Triângulo Mineiro.

“Ele estava deitado, sem roupas, muito sujo, muito fraco, emagreceu bastante, debilitado, desidratado, rosto bem queimado do sol e cortes nos braços e pernas, provavelmente causados pela mata. Está muito calado, com o olho parado e ainda não sabemos ao certo o que aconteceu”, contou a irmã de André Luís Marques, Luciene Marques, de 35 anos, no momento que estava ao lado do irmão e dentro do hospital. “Ele vai ficar internado até amanhã”.