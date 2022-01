Homem é preso com R$ 1,5 milhão em dinheiro vivo em hotel de Juatuba

Polícia encontrou mais de R$ 1,5 milhão em uma mala que estava no quarto do hotel onde o homem foi preso (foto: PCMG/Divulgação)

Mais de um milhão e meio em dinheiro vivo. Esse é o total que um homem, identificado pelas iniciais W.C.T., de 39 anos, tinha em seu poder, no momento em que foi preso pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (12/1). A prisão ocorreu em um hotel em Juatuba, para onde o homem tinha fugido, depois de roubar uma empresa, em Sete Lagoas.

Segundo os investigadores, o homem teria escalado o muro da empresa para roubar o dinheiro.

Depois de cometer o crime, ele passou a se esconder em várias cidades do interior de Minas Gerais, inclusive na capital. Ao ser preso, tinha em seu poder R$ 1.550.260 em notas.



Além do dinheiro, a polícia apreendeu com o ladrão uma pistola Tauros, calibre 40, munições do mesmo calibre e porções de drogas.

O dinheiro foi restituído à vítima e o suspeito responderá por três crimes: porte ilegal de arma de fogo, uso de drogas para consumo e furto qualificado pela escalada.