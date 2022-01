Preso homem que estuprou quatro meninas da família da ex-namorada

Depois de ser preso, estuprador em série foi levado para a Delegacia de Polícia de Várzea da Palma (foto: PCMG)

Um homem, de 38 anos, que estava foragido da Justiça desde dezembro de 2020, acusado de estupros cometidos contra quatro meninas da família da ex-namoada, foi preso por policiais de Corinto, em Várzea da Palma, no Norte do estado. Uma das vítimas ainda foi esfaqueada pelo criminoso.

O homem foi denunciado pelas quatro vítimas, com idades entre 6 e 15 anos. Após as denúncias, o criminoso teria invadido a casa de uma delas e a atingido com golpes de faca. Em seguida, ateou fogo no imóvel, que ficou completamente destruído.

Antes, o suspeito teria agredido a ex-companheira também com uma facada.

Segundo a polícia, uma das vítimas tinha sido estuprada pelo homem por nove anos, sendo ameaçada de morte caso denunciasse o crime.



Após a menina relatar os abusos à Polícia Civil, as outras três vítimas foram localizadas e ouvidas, revelando também terem sofrido os estupros e ameaças de morte por parte do suspeito.