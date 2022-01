Preso homem que estuprou adolescente com deficiência mental em BH

Suspeito de abuso a deficiente mental foi preso em casa, no Bairro Pilar (foto: Google maps/Reprodução)

Acusado de estuprar uma deficiente mental, de 15 anos, nessa terça-feira (4/1), um homem de 49 anos foi preso pela Polícia Militar e levado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

O crime ocorreu no Bairro Pilar, Região do Barreiro, em Belo Horizonte. Segundo testemunhas, o homem foi visto com as calças abaixadas, com a genitália à vista, em contato com a menor, que estava seminua.

Testemunhas passaram para a polícia o endereço da menor e do suspeito de estupro. O pai da vítima confirmou que a filha é portadora de deficiência e mental e sofreu abusos de um homem.

“Quando ela chegou em casa, ela me contou o que havia acontecido”, disse o pai. Aos policiais, a vítima disse que o homem passou a mão pelo seu corpo e tentou concretizar o ato sexual, mas não conseguiu.

Ao ser preso em casa, o homem alegou aos policiais que tinha sido chamado pela menor para fazer sexo, e que depois de acariciá-la, tentou concluir o ato, sem sucesso.

A menor foi levada para o Hospital Odilon Behrens, onde passou por exames. Os resultados não foram fornecidos.