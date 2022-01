Polícia Civil prende em dois dias três acusados de estupro de menores

Homem acusado de estuprar adolescente, de 17 anos, foi preso por policiais da delegacia de Carmo do Rio Claro (foto: PCMG/Divulgação)

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) solucionou três casos de estupro de vulnerável, nas cidades de Carmo do Rio Claro, Andradas e Itamarandiba, com a prisão dos três acusados.

Em Carmo do Rio Claro, Região Sul do estado, a PC concluiu, nesta sexta-feira (14/1), inquérito policial que investigou um caso estupro contra uma adolescente de 17 anos, ocorrido durante o réveillon de 2020/2021. Segundo as investigações, a vítima estava em completo estado de embriaguez. O suspeito, de 23 anos, foi indiciado.

A vítima, que procurou a polícia depois de recuperar os sentidos, relatou que o suspeito a teria violentado enquanto estava desacordada devido ao uso de bebida oferecida pelo rapaz.

Além disso, o investigado teria filmado uma parte do ato e publicado nas redes sociais.

Segundo a adolescente, ela estava bebendo com amigas em uma praça quando o suspeito se aproximou e começou a insistir para ambos se relacionarem. Logo após fazer uso da bebida alcoólica oferecida pelo investigado, ela começou a ter apagões.

A jovem foi levada para a casa de uma amiga, onde o suspeito a teria levado para um quarto, a despido, praticado a violência sexual e filmado uma parte da ação.

Nas investigações, testemunhas confirmaram que a adolescente estava completamente embriagada e que o homem insistia em se relacionar com ela mesmo diante de diversas recusas.

Ao assistir o vídeo, uma testemunha confirma que o lençol, a cama, o chão e os fios eram semelhantes aos que estavam no quarto usado pelo suspeito para violentar a vítima.



Depois de ser preso, em depoimento à polícia, o investigado confessou que manteve relação sexual, mas afirma que tudo foi consensual. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.

Itamarandiba

També, nesta sexta-feira (14/1), a Polícia Civil prendeu um homem, de 51 anos, em Itamarandiba, região do Jequitinhonha/Mucuri, indiciado como suspeito por estuprar a filha.



As investigações tiveram início em setembro de 2020, quando a vítima relatou à mãe que o pai fazia uso constante de bebida alcoólica e, quando chegava em casa, a levava para o quarto para praticar diversos tipos de atos libidinosos. A irmã da vítima chegou a presenciar os abusos.

Andradas

Em Andradas, também no Sul de Minas, a Polícia Civil cumpriu, nessa quinta-feira (13/1), mandado de prisão temporária expedido contra um homem, 45 anos, em São João da Boa Vista, no estado de São Paulo. Ele é suspeito de estuprar a enteada, atualmente com 13 anos, crime cometido na zona rural de Andradas.

Segundo os policiais, a vítima teria relatado os abusos a uma amiga por meio de carta e, posteriormente, o relato chegou ao conhecimento do Conselho Tutelar e da mãe da menina.

A mãe ofereceu denúnciacontra o homem. A menor foi encaminhada para exame pericial e, após investigações, a PCMG pediu à Justiça a prisão do suspeito.