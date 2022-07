Namorado de arquiteto desaparecido em Ouro Preto pede ajuda: 'Desespero'

Denis saiu de casa por volta das 11h de domingo (foto: Voz Ativa/Reprodução)

Denis Henrique de Souza Baggini, arquiteto de 31 anos, está desaparecido desde domingo (17/7). Ele mora em Cachoeira do Campo, distrito de Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais. De acordo com a família, o arquiteto saiu de casa durante a manhã, sem levar telefone ou documentos. A polícia está investigando o caso.

De acordo com a polícia, a denúncia foi feita pelo companheiro de Denis, Raul Galvão. No domingo, ele ouviu o barulho do portão por volta das 11h da manhã, e achou que Denis tivesse saído com o cachorro, como de costume. Porém, o animal estava em casa. Denis vestia uma calça jeans e jaqueta jeans azul.

Em entrevista ao Estado de Minas, Raul contou que eles já têm uma rotina de domingo. “Ele costumava fazer o almoço no domingo e levar nosso cachorro, Otto, para passear. Nesse domingo eu estava terminando meu TCC e acordei mais tarde por conta da rotina pesada. Quando eu estava saindo do banho, ele estava se arrumando para sair. Achei que estivesse levando o Otto para passear“, afirma.

Familiares e amigos buscam respostas por meio da divulgação nas redes sociais (foto: Arquivo Pessoal/Divulgação)

“Quando eu desci para comer, vi que ele não estava em casa, as coisas dele ficaram e o cachorro também estava no sofá, meio que esperando para sair”. O companheiro então pensou que ele saiu para comprar algo, porém estranhou, já que ele teria avisado.

A partir desse momento, o desespero começou a aumentar. “Fui avisar amigos e parentes, para ver se alguém sabia onde ele estava”. Raul disse que Denis é uma pessoa calma, muito querida pelas pessoas e que não faz uso de medicação psiquiátrica.

“Ele é muito sociável, até mais que eu. Tem uma rede de amigos, não só aqui de Ouro Preto, mas em BH também. Muita gente procura ele pelo trabalho e integridade dele. Os projetos dele são incríveis. Ele tem amor no que faz e constrói ótimas relações, não tem desavenças com ninguém", explica.

A Polícia Civil instaurou procedimento investigativo e realizou diligências visando colher informações sobre os costumes e possível itinerário do desaparecido. Quem tiver informações pode ligar para 0800 2828 197.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira